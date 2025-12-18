Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

De esta manera, el municipio de Rosario garantiza cargos propios y respalda el cronograma 2026 para dar certeza a los profesionales

Rosario se suma al plan provincial de Residencias y manifiesta su preocupación por la decisión nacional

La provincia de Santa Fe avanzó en el diseño de un sistema propio de Residencias en Salud con el objetivo de garantizar previsibilidad, calidad y equidad en la formación de profesionales. La iniciativa se presentó como una respuesta directa al desfinanciamiento y a los cambios impulsados por el gobierno nacional en el esquema de formación sanitaria.

En ese marco, la ministra de Salud, Silvia Ciancio , convocó a la Mesa Interinstitucional de Residencias en Salud , un encuentro que reunió a la Secretaría de Salud Pública de Rosario, a las facultades de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y a los colegios de médicos de ambas circunscripciones.

Desde el ámbito municipal se destacó el esfuerzo sostenido de Rosario en materia de formación profesional. La ciudad financia de manera íntegra 73 cargos de residencias y, de forma inédita, sumó este año residencias de bioquímica y de salud mental con gestión local. Ese esquema fue presentado como un contraste frente al escenario nacional, que los funcionarios calificaron como un retroceso en la gobernanza del sistema.

Durante el encuentro se cuestionó la decisión de delegar en las provincias la responsabilidad de la formación de especialistas. Según se planteó, esa lógica puede derivar en fuertes desigualdades territoriales . También hubo críticas a la descentralización de los exámenes, que obliga a los aspirantes a rendir más de una evaluación y, según los participantes, revierte mejoras logradas con el examen único.

>> Leer más: Milei convirtió las residencias médicas en becas: ¿qué pasará en Santa Fe y Rosario?

Un plan provincial para dar previsibilidad

Ciancio explicó que la decisión de avanzar con un sistema propio se tomó tras modificaciones “intempestivas” del reglamento nacional de residencias. “Nación modificó el reglamento de Residencias en Salud de manera intempestiva. Por eso, así como lo hicimos con la provisión de insumos y medicamentos de programas nacionales, el gobernador Maximiliano Pullaro decidió planificar y hacernos cargo de manera eficiente, creando nuestro sistema de residencias”, afirmó la ministra.

Por su parte, Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, adelantó que el cronograma proyectado para 2026 prevé la realización del examen en junio y el ingreso en septiembre. El objetivo, señaló, es “devolver certeza a los profesionales” y abrir un debate consensuado sobre qué especialidades necesita el sistema de salud santafesino.

Ignacio Gómez, responsable del área de Formación de la Secretaría de Salud Pública de Rosario, remarcó que la meta es construir “un sistema de salud donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y posibilidades”, independientemente del lugar donde vivan.

Acompañamiento académico y profesional

Desde el ámbito universitario y profesional hubo respaldo a la iniciativa. Pablo Arias, por la UNR, y Hernán Blesio, por la UNL, valoraron la convocatoria y la posibilidad de participar en el diseño de un esquema provincial. En la misma línea, los presidentes de los colegios médicos, Julio Bedini y Alberto Tuninetti, consideraron que el trabajo iniciado “va a sentar las bases de mayor seguridad para los estudiantes de Medicina” y destacaron la experiencia acumulada en Rosario como un aporte para mejorar el sistema.

>> Leer más: Casi 4 mil niños de Santa Fe fueron atendidos por el Hospital Garrahan en 2024

Según datos oficiales, en 2025 el sistema de residencias de la provincia registró 1.079 inscriptos y 804 cargos tras el proceso de readjudicación. Además, Santa Fe sostuvo la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, que incluye Terapia Ocupacional y Trabajo Social, y avanzó en la designación de jefes de residentes.

Con esta decisión, el gobierno provincial busca consolidar un esquema propio de formación que, según sostienen desde el Ministerio de Salud, permita reducir la incertidumbre y fortalecer el sistema sanitario frente a los cambios impulsados a nivel nacional.