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La Fifa venderá porciones de césped de la final del Mundial 2026: cuánto costarán y cómo comprar

El organismo lanzó una edición limitada de trozos originales del campo de juego donde se llevará a cabo el encuentro definitorio del próximo domingo 19 de julio

15 de julio 2026 · 13:55hs
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La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York

A pocas horas de que se confirme quiénes serán los finalistas del Mundial 2026, la Fifa lanzó a la venta fragmentos originales del césped que se utilizará en la final, programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Una vez terminado el partido, el organismo retirará parte del campo de juego para transformarlo en una edición limitada destinada a coleccionistas y fanáticos. Cada pieza contará con un certificado de autenticidad y solo podrá adquirirse a través de la tienda oficial de la Fifa.

La versión más económica tendrá un valor de 450 dólares, mientras que los ejemplares de mayor tamaño alcanzarán los 3.000 dólares, según las dimensiones del fragmento.

Cada porción de césped estará encapsulado en un cubo de acrílico de alta calidad con los logotipos de la Fifa y del Mundial 2026. Además, incluirá la fecha de la final, el nombre del estadio y una memoria USB con un video que certificará la autenticidad del producto y su origen.

"Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo", destacó el organismo en la descripción oficial del producto.

Quiénes podrán comprar el césped de la final del Mundial

Aunque cualquier persona podrá realizar la compra desde la tienda oficial, la Fifa estableció una limitación para los envíos.

Los fragmentos del césped solo se distribuirán a direcciones de Estados Unidos y Europa, por lo que los compradores residentes en Argentina y otros países de Sudamérica no podrán recibirlos de manera directa.

Las entregas comenzarán una vez que finalice la final del Mundial, ya que el césped recién será retirado del estadio después del encuentro decisivo.

>> Leer más: La final del Mundial 2026 tendrá un show de entretiempo con Madonna, Justin Bieber y Shakira

No es la primera vez que se utiliza esta iniciativa. Este artículo ya se había puesto a la venta con el campo de juego tras la final del Mundial de Clubes 2025, también disputada en el MetLife Stadium.

Los otros productos exclusivos del Mundial a la venta

La venta del césped forma parte de la estrategia comercial que la entidad internacional desplegó durante el Mundial 2026 para ofrecer experiencias y objetos de colección dirigidos a los hinchas.

Entre los productos disponibles aparecen réplicas personalizadas de las entradas oficiales, mini trofeos, valijas con la identidad visual del torneo, discos de vinilo con la música oficial y el álbum musical de la Copa del Mundo.

Además, el organismo lanzó el denominado "Super Shoutout", una experiencia que permite a los aficionados proyectar su nombre en las pantallas gigantes de los estadios durante los partidos.

La comercialización de los fragmentos del césped podría generar ingresos de entre 10 y 11 millones de dólares, aunque representa una parte menor del negocio del Mundial.

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