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Chale: "El freno era de índole político, ahora arrancan las obras en la costanera norte"

Tras el rechazo de la Justicia al freno del proyecto, esta semana pondrían manos a la obra para llegar a fin de año con la remodelación integral de la zona norte

6 de julio 2026 · 10:20hs
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El proyecto de renovación de la costanera norte incluye un parque acuático.

El proyecto de renovación de la costanera norte incluye un parque acuático.

Luego de que este viernes la Justicia resolviera desestimar la medida cautelar interpuesta por Ciudad Futura para frenar las obras de renovación de la costanera norte, la Municipalidad de Rosario, a través del el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, celebró la decisión y confirmó que esta semana arrancarían los trabajos.

"Fue un intento de índole sólo política, hubo un intento en el Concejo frustrado, después la vía judicial, y ahora está el camino despejado. Debiera arrancar esta semana la obra", definió el secretario de Gobierno en "El primero de la mañana" por LT8. Luego explicó que los tiempos son ajustados pero que estiman llegar con la obra finalizada previo al inicio de la temporada de verano.

La obra generó mucha resistencia política de parte de La Libertad Avanza y Ciudad Futura, sobre todo. Al respecto, Chale sostuvo: “Es una obra como otras tantas que despiertan cuestionamientos. Mayormente hay acompañamiento, más allá del ruido que hagan. No había razón para pasar por el Concejo, no hay cambio de uso de suelo, al contrario, es un lugar degradado que necesita intervención”.

Costanera no judiciable

Luego remarcó una contradicción de Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura. “Hubo inconsistencia: quisieron frenar toda la obra y tres días después Monteverde dijo que hay que seguir con la obra pero no con el parque acuático al final. Pero es una obra integral y el trabajo así debe hacerse por un tema técnico”.

Respecto al pedio de debate ciudadano, el secretario de Gobierno dijo que no se dejó de lado. “Nos reclamaron, dialogar y escuchar. Los proyectos se hacen en un diagnóstico general del sector. En toda esta cuestión, mientras arrancamos con la publicación hasta la definición final, hubo reuniones con actores que viven y trabajan. Hubo algunas sugerencias que se sumaron porque no alteraban el proyecto”.

Con el fallo conocido este viernes, todo indica que el proyecto integral que impulsa el Departamento Ejecutivo para la zona de la Rambla Catalunya marcha hacia su concreción, habiendo establecido ya el municipio el llamado a licitación para las obras.

El intendente Pablo Javkin celebró el fallo de Quiroga con un posteo en su perfil de X: "Gobernar es hacer. No nos van a parar".

En declaraciones a La Capital, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Sebastián Chale, también se mostró conforme con el fallo conocido este viernes. "Estábamos convencidos de que este tema no era judiciable. Este tema formaba parte de un debate propio de la política de la ciudad y (llevarlo a la Justicia) generaba el precedente y el riesgo de paralización de la obra pública".

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