Cómo será el nuevo Parque Acuático en la costanera norte

Su construcción se enmarca en un proyecto que prevé la intervención en los 1.500 metros que van desde avenida Puccio a bajada Escauriza

Este miércoles el municipio presentó los detalles de la reconversión integral de la costanera norte , iniciativa que contempla 12 intervenciones en el sector comprendido entre avenida Puccio y la bajada Escuariza con el objetivo de recuperar y revitalizar u importante sector del Distrito Norte y que sumará playa, vegetación, equipamiento e infraestructura. A partir de la apertura de sobres de la licitación que permitirá intervenir toda la zona, se estima que pronto comiencen las tareas para ganar playa pública.

El Plan Integral Costa Norte/La Florida prevé 12 intervenciones en 1.500 metros lineales de costa. La construcción de un Parque Acuático de última generación sobre la explanada actualmente ocupada por 46.000 adoquines y 4.500 m² de hormigón es una de las obras incluidas en el proyecto. Esta intervención no afectará ningún metro cuadrado de playa natural. El parque será administrado por la Empresa del Estado Municipal (EEM) Costanera Rosario, garantizando acceso accesible y seguro para toda la ciudadanía, y se posiciona como un nuevo polo de atracción turística para la ciudad.

Una de las obras más urgentes del plan es la reconstrucción integral del Conducto Pluvial Piaggio, que hoy descarga residuos cloacales directamente sobre la playa del río Paraná. La obra beneficiará a 24.000 vecinas y vecinos de la cuenca y eliminará uno de los principales focos de contaminación del frente costero.

La intervención incluye 320 metros de conductos pluviales, 113 m³ de hormigón armado para conductos, 20 pilotes con 84 m³ de hormigón armado, 64 m³ de enrocado de piedra, y la reparación simultánea del conducto cloacal y mejora de las condiciones sanitarias de la playa.

El proyecto de Costa Norte propone, a su vez, la demolición de tres estructuras en desuso que hoy bloquean la vista y el acceso al río: los bares Paraíso y Mordisco y el viejo ingreso de cemento al Balneario La Florida. Con estas intervenciones se ganarán 150 metros más de paisaje abierto al Paraná y 2450 m2 de nueva playa pública.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 16.44.37 (1)

En detalle, la eliminación del bar Paraíso aporta 882 m² de playa pública (se conservarán solo los baños existentes), en tanto la de Mordisco suma 1.568 m² de playa y 110 metros lineales de nueva visual al río. En cuanto al derribo del ingreso sur de La Florida, la explanada de cemento será reemplazada por acceso verde y peatonal.

Otro punto fundamental es que, donde hoy hay cemento y adoquines, habrá arena y vegetación nativa del humedal. El proyecto suma 2.452 metros cuadrados de nuevo espacio público costero, con flora autóctona, ganados a partir de la demolición de 2.802 m² de superficie impermeabilizada (cemento). Entre la cota superior de la rambla y la playa, se ejecutarán canteros con especies nativas que incorporan superficie de absorción donde actualmente no la hay.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 16.44.36

La iniciativa también contempla la relocalización del muelle de taxis lanchas y la nueva descarga del Conducto Piaggio, situación que liberará el frente costero para el deporte. El corredor deportivo náutico pasará de 800 a 1.240 metros lineales, un incremento del 50% en el espacio disponible para nadadores, kayakistas, SUP y todas las actividades de río. Además, las dos bajadas de kayak serán completamente renovadas con rampas accesibles, señalética y muelle.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 16.44.37 (4)

Asimismo, está previsto levantar una nueva plaza de ingreso al Balneario La Florida, la reorganización de la playa de estacionamiento y el traslado del muelle de taxis lanchas al remodelado Estacionamiento Norte. El sector del nuevo Mercado del Norte sumará puestos gastronómicos organizados, reparación de sumideros y desagües y nueva iluminación para mejorar la seguridad nocturna.

>>Leer más: Pablo Javkin aseguró que el parque acuático "no invadirá la playa pública"

Finalmente, los puestos de los pescadores serán mejorados en infraestructura, acceso al río y condiciones sanitarias, garantizando la continuidad de la actividad y de sus trabajadores en el marco del proyecto integral.