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Cómo hacer una chocotorta fácil en casa

Sin prender el horno y sin seguir cientos de pasos se puede elaborar uno de los postres preferidos de los argentinos. El paso a paso

27 de julio 2026 · 19:14hs
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La chocotorta es un postre sencillo y adorado por los argentinos

La chocotorta es un postre sencillo y adorado por los argentinos

La chocotorta se ha convertido en todo un ícono nacional. Por su practicidad, su simpleza y su inconfundible sabor, es uno de esos postres que se le enseña a los extranjeros cuando visitan el país. Tan emblemático se ha vuelto su gusto que hasta se han hecho helados, bombones, alfajores, huevos de pascuas y hasta velas con su aroma. Y tan destacada es en el catálogo nacional que todos deberían aprender a elaborarla.

Afortunadamente, este postre es tan rico como práctico. No lleva mucho más de 4 ingredientes y no expone al cocinero a las exigencias del horneado, o de un batido intenso. Además, cada persona le puede dar su toque personal y armar su versión personalizada en cualquier molde y de cualquier tamaño.

>>Leer más: Cómo hacer arroz con leche cremoso y fácil

Ingredientes para hacer una chocotorta

Base:

  • Galletitas Chocolinas. (La cantidad de paquetes depende del tamaño que se opte, pero en general tres paquetes grandes alcanzan).
  • Leche, chocolatada, café o licor (lo que se prefiera para humedecer la galletita)

Crema:

  • Dulce de leche (puede ser repostero o no. Al menos un pote)
  • Queso crema en las mismas cantidades que el dulce de leche

Decoración (opcional):

  • Cacao en polvo (amargo o con azúcar)
  • También se puede apelar a la creatividad y utilizar chocolates, bombones, etc.

>>Leer más: Cómo hacer fondue de chocolate fácil en casa

Paso a paso: cómo hacer una chocotorta

  1. En un bol, mezclar el dulce de leche con el queso crema. Se puede utilizar batidor o realizar el procedimiento a mano. No se necesita un largo tiempo de batido, simplemente deben unificarse los ingredientes.
  2. Elegir un recipiente para la torta. Es aconsejable que tenga paredes altas para sostener la crema. Si no tiene paredes, llevar la crema al freezer o heladera por un rato para darle una consistencia más sólida y evitar que desborde.
  3. Mojar las galletitas en el café, chocolatada, leche o licor. Hay una gran polémica detrás de este punto. La chocotorta clásica suele llevar café pero depende del gusto del consumidor. Mantener la galletita unos segundos para que tome el sabor de la opción elegida.
  4. Disponer las chocolinas bañadas una al lado de la otra sin dejar espacios hasta completar la base del recipiente.
  5. Sobre la base de galletitas, disponer una capa generosa de crema y esparcir sobre toda la superficie.
  6. Repetir este procedimiento variando una capa de galletitas y una capa de crema hasta agotar los ingredientes. Normalmente, las chocotortas suelen contar con al menos tres pisos y la última capa debe ser de crema.
  7. Dejar en la heladera (o freezer un tiempo más corto) un rato antes de consumir.
  8. Si se desea, y esto es puro adorno, decorar con cacao, chocolates, dulce de leche, baño de repostería, etc. Si no, simplemente disfrutarla.

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