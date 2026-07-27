Cómo hacer una chocotorta fácil en casa

Sin prender el horno y sin seguir cientos de pasos se puede elaborar uno de los postres preferidos de los argentinos. El paso a paso

La chocotorta se ha convertido en todo un ícono nacional. Por su practicidad, su simpleza y su inconfundible sabor, es uno de esos postres que se le enseña a los extranjeros cuando visitan el país. Tan emblemático se ha vuelto su gusto que hasta se han hecho helados, bombones, alfajores, huevos de pascuas y hasta velas con su aroma. Y tan destacada es en el catálogo nacional que todos deberían aprender a elaborarla.