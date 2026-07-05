Rosario es una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

Entre 2021 y 2025, se habilitó la construcción de 2,4 millones de metros cuadrados, lo que equivale a más de 300 canchas de fútbol profesional

Entre 2021 y 2025, en Rosario se otorgaron permisos para la construcción de 2,4 millones de metros cuadrados. El número equivale a más de 300 canchas de fútbol profesional , según los requisitos de las autoridades deportivas. La ciudad se ubicó así en el quinto lugar del país entre las localidades que más superficie habilitaron para ejecutar edificios de vivienda, locales comerciales o industriales.

Las cifras surgen de un informe de la Fundación Tejido Urbano, una organización sin fines de lucro que reúne a especialistas multidisciplinarios para investigar, visibilizar y combatir el déficit habitacional, promoviendo el desarrollo urbano sostenible. El trabajo se denomina " Radiografía de la superficie registrada en los principales municipios argentinos entre 2021 y 2025" y analiza los permisos otorgados para las obras de construcción privadas en distintas localidades del país.

De acuerdo al informe, en los últimos cinco años, en el país se registraron 312.272 permisos para construir 85 millones de metros cuadrados, registrados por 246 municipios, que representan 80% de la población urbana del país . En este período de tiempo, la superficie de obra permisada tuvo disminución sucesiva en los 4 primeros años, mientras que en 2025 se registró un incremento de 6% respecto a 2024.

En la distribución provincial se advierte que entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentran casi la mitad de esta superficie, seguidas por Santa Fe (10%), Córdoba (9%), Mendoza (5%) y Entre Ríos (4%). Las provincias de La Rioja, Catamarca, Chaco, y Formosa tienen una participación muy baja en este aspecto, sumando menos de 2%.

Más de 300 canchas de fútbol

El informe expone la variación de la construcción en los principales municipios argentinos en los últimos 5 años, que permite interpretar la distribución de la obra privada en el país, así como sus principales variaciones. Se utilizan datos compilados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) sobre información de permisos de obra registrados por 246 municipios, que representan 80% de la población urbana del país.

Rosario se ubicó entre los cinco municipios con más metros cuadrados autorizados para construir en los últimos cinco años. En total se habilitaron 2,4 millones de metros cuadrados. Puestos todos juntos, equivaldrían a 240 manzanas o, para hacer otra comparación más ilustrativa, entre 335 y 352 canchas de fútbol profesional, de acuerdo a los stándares autorizados por la Fifa.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la localidad con más metros cuadrados autorizados, con 12,4 millones. Después siguieron Córdoba (3,7), Escobar (3,1), Tigre (2,6).

Según pasan los años

El trabajo destaca que la variación de la superficie permisada en estos años fue diferente en las principales ciudades argentinas: La Ciudad de Buenos Aires y el resto del área metropolitana tuvieron disminuciones entre 2021 y 2024, con una recuperación parcial en el último año. En el caso del aglomerado de Córdoba la tendencia fue inversa, con un incremento sostenido en los primeros años y disminuyendo en el último. Neuquén y Mendoza tuvieron una evolución inconstante pero positiva en su tendencia, incrementando la superficie de construcción. En cambio, los aglomerados de Rosario, Mar del Plata, Salta, Santiago del Estero y Paraná tuvieron una disminución casi constante en su construcción.

El tamaño medio de las obras resulta muy superior en el caso de CABA (2032 m2), y luego en San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Posadas, seguido de varios municipios del conurbano bonaerense que tienen entre 400 y 600 m2 por permiso. Los municipios de Córdoba, Rosario, Salta y Neuquén siguen en un tercer conjunto con un tamaño entre 300 y 400 m2 por permiso. Los menores promedios se dan en los municipios pampeanos de Gral. Pico y Santa Rosa, así como en Bahía Blanca, Gral. Pueyrredón, Rio Grande y Luján de Cuyo, con un tamaño medio inferior a 200 m2.

En cuanto a la cantidad de permisos, tuvo un leve incremento en el país entre 2021 y 2022 (4%), mientras que en los dos años siguientes tuvo variaciones negativas sucesivas (14% y 12%). En 2025 se registraron 56.883 permisos, teniendo un incremento de 5% respecto al año anterior.

La superficie media por permiso en este lustro se mantuvo relativamente estable entorno a los 270 m2 por construcción.

En cuanto al tamaño de las construcciones, el promedio de superficie por permiso revela que exceptuando la CABA (2035 m2), el resto de los municipios tienen superficies mucho menores.

Se destaca el caso de San Miguel de Tucumán, con un tamaño medio de 1143 m2, seguido de Santiago del Estero (890 m2), Posadas (613 m2), y luego algunos municipios del conurbano que tienen entre 400 y 600 m2 por permiso (Alte. Brown, Gral. Rodríguez, Vicente López, Esteban Echeverría, Tigre, Moreno, Escobar y Lanús).

Los municipios de Córdoba, Rosario, Salta y Neuquén siguen en un tercer conjunto con un tamaño entre 300 y 400 m2 por permiso. Los municipios que tienen cierto volumen de construcción con menor tamaño por permiso son los casos de La Pampa: Gral. Pico (102 m2) y Santa Rosa (110 m2), así como también Bahía Blanca, Gral. Pueyrredón, Rio Grande y Luján de Cuyo, todos con obras promedio por debajo de los 200 m2.