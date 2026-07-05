La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario es una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

Entre 2021 y 2025, se habilitó la construcción de 2,4 millones de metros cuadrados, lo que equivale a más de 300 canchas de fútbol profesional

5 de julio 2026 · 09:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
En Rosario se otorgaron permisos para construir 2

En Rosario se otorgaron permisos para construir 2,4 millones de metros cuadrados en los últimos cinco años.
Rosario es una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

Entre 2021 y 2025, en Rosario se otorgaron permisos para la construcción de 2,4 millones de metros cuadrados. El número equivale a más de 300 canchas de fútbol profesional, según los requisitos de las autoridades deportivas. La ciudad se ubicó así en el quinto lugar del país entre las localidades que más superficie habilitaron para ejecutar edificios de vivienda, locales comerciales o industriales.

Las cifras surgen de un informe de la Fundación Tejido Urbano, una organización sin fines de lucro que reúne a especialistas multidisciplinarios para investigar, visibilizar y combatir el déficit habitacional, promoviendo el desarrollo urbano sostenible. El trabajo se denomina "Radiografía de la superficie registrada en los principales municipios argentinos entre 2021 y 2025" y analiza los permisos otorgados para las obras de construcción privadas en distintas localidades del país.

De acuerdo al informe, en los últimos cinco años, en el país se registraron 312.272 permisos para construir 85 millones de metros cuadrados, registrados por 246 municipios, que representan 80% de la población urbana del país. En este período de tiempo, la superficie de obra permisada tuvo disminución sucesiva en los 4 primeros años, mientras que en 2025 se registró un incremento de 6% respecto a 2024.

En la distribución provincial se advierte que entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires concentran casi la mitad de esta superficie, seguidas por Santa Fe (10%), Córdoba (9%), Mendoza (5%) y Entre Ríos (4%). Las provincias de La Rioja, Catamarca, Chaco, y Formosa tienen una participación muy baja en este aspecto, sumando menos de 2%.

Más de 300 canchas de fútbol

El informe expone la variación de la construcción en los principales municipios argentinos en los últimos 5 años, que permite interpretar la distribución de la obra privada en el país, así como sus principales variaciones. Se utilizan datos compilados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) sobre información de permisos de obra registrados por 246 municipios, que representan 80% de la población urbana del país.

Rosario se ubicó entre los cinco municipios con más metros cuadrados autorizados para construir en los últimos cinco años. En total se habilitaron 2,4 millones de metros cuadrados. Puestos todos juntos, equivaldrían a 240 manzanas o, para hacer otra comparación más ilustrativa, entre 335 y 352 canchas de fútbol profesional, de acuerdo a los stándares autorizados por la Fifa.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la localidad con más metros cuadrados autorizados, con 12,4 millones. Después siguieron Córdoba (3,7), Escobar (3,1), Tigre (2,6).

Según pasan los años

El trabajo destaca que la variación de la superficie permisada en estos años fue diferente en las principales ciudades argentinas: La Ciudad de Buenos Aires y el resto del área metropolitana tuvieron disminuciones entre 2021 y 2024, con una recuperación parcial en el último año. En el caso del aglomerado de Córdoba la tendencia fue inversa, con un incremento sostenido en los primeros años y disminuyendo en el último. Neuquén y Mendoza tuvieron una evolución inconstante pero positiva en su tendencia, incrementando la superficie de construcción. En cambio, los aglomerados de Rosario, Mar del Plata, Salta, Santiago del Estero y Paraná tuvieron una disminución casi constante en su construcción.

El tamaño medio de las obras resulta muy superior en el caso de CABA (2032 m2), y luego en San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y Posadas, seguido de varios municipios del conurbano bonaerense que tienen entre 400 y 600 m2 por permiso. Los municipios de Córdoba, Rosario, Salta y Neuquén siguen en un tercer conjunto con un tamaño entre 300 y 400 m2 por permiso. Los menores promedios se dan en los municipios pampeanos de Gral. Pico y Santa Rosa, así como en Bahía Blanca, Gral. Pueyrredón, Rio Grande y Luján de Cuyo, con un tamaño medio inferior a 200 m2.

En cuanto a la cantidad de permisos, tuvo un leve incremento en el país entre 2021 y 2022 (4%), mientras que en los dos años siguientes tuvo variaciones negativas sucesivas (14% y 12%). En 2025 se registraron 56.883 permisos, teniendo un incremento de 5% respecto al año anterior.

La superficie media por permiso en este lustro se mantuvo relativamente estable entorno a los 270 m2 por construcción.

En cuanto al tamaño de las construcciones, el promedio de superficie por permiso revela que exceptuando la CABA (2035 m2), el resto de los municipios tienen superficies mucho menores.

Se destaca el caso de San Miguel de Tucumán, con un tamaño medio de 1143 m2, seguido de Santiago del Estero (890 m2), Posadas (613 m2), y luego algunos municipios del conurbano que tienen entre 400 y 600 m2 por permiso (Alte. Brown, Gral. Rodríguez, Vicente López, Esteban Echeverría, Tigre, Moreno, Escobar y Lanús).

Los municipios de Córdoba, Rosario, Salta y Neuquén siguen en un tercer conjunto con un tamaño entre 300 y 400 m2 por permiso. Los municipios que tienen cierto volumen de construcción con menor tamaño por permiso son los casos de La Pampa: Gral. Pico (102 m2) y Santa Rosa (110 m2), así como también Bahía Blanca, Gral. Pueyrredón, Rio Grande y Luján de Cuyo, todos con obras promedio por debajo de los 200 m2.

Noticias relacionadas
La primera etapa del tercer carril de la autopista que une Rosario con Santa Fe se inauguró en febrero pasado.

Autopista Rosario–Santa Fe: preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Bob Esponja, el musical llega a Rosario con un elenco inegramente local

"Bob Esponja, el musical" llega a Rosario con una superproducción local para toda la familia

La primera etapa del tercer carril de la autopista que une Rosario con Santa Fe se inauguró en febrero pasado.

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Desde que Franco Colapinto ingresó a la Fórmula 1 la demanda de simuladores de manejo creció en todo el país.

La nueva era del entretenimiento: realidad virtual y simuladores de manejo

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Lo último

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Es parte de una tradición tiene tantos años como el edificio que rinde homenaje al símbolo nacional, ratificada por un decreto municipal de 2011

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?
El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led
La Ciudad

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

La nueva era del entretenimiento: realidad virtual y simuladores de manejo

Por Emmanuel Paz
Negocios

La nueva era del entretenimiento: realidad virtual y simuladores de manejo

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años
La Ciudad

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

La maternidad creada tras un secuestro mafioso cumple 87 años

Por Alicia Salinas
La Ciudad

La maternidad creada tras un secuestro mafioso cumple 87 años

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril
La Ciudad

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

Convirtió una Renoleta en auto eléctrico y gastó apenas 1.100 pesos para hacer 100 kilómetros

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

Ovación
Franco Escobar: Este nuevo regreso a Newells es una revancha personal para mí

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Franco Escobar: "Este nuevo regreso a Newell's es una revancha personal para mí"

Franco Escobar: Este nuevo regreso a Newells es una revancha personal para mí

Franco Escobar: "Este nuevo regreso a Newell's es una revancha personal para mí"

Copa Santa Fe: Adiur juega el partido revancha del femenino en busca de las semifinales

Copa Santa Fe: Adiur juega el partido revancha del femenino en busca de las semifinales

Primera C: con nuevo técnico, el Salaíto cambió a tiempo y rescató un punto en casa

Primera C: con nuevo técnico, el Salaíto cambió a tiempo y rescató un punto en casa

Policiales
Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

La Ciudad
El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led
La Ciudad

El puente Rosario - Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología Led

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Autopista Rosario–Santa Fe: Preparan el inicio de trabajos para la segunda etapa del tercer carril

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

Rosario, una de las ciudades del país con más permisos de construcción otorgados en los últimos cinco años

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Por Fermín Sanchez Duque
La Ciudad

Crecen sin pausa los autos chinos en las calles de Rosario

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde
Ovación

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora
La Ciudad

Incendio en barrio Alvear: un auto quedó destruido tras un operativo de más de una hora

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos en la región
La Región

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos en la región

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena
La Ciudad

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena

Bautista: el pibe de Cañada, campeón del mundo, es también un campeón de la vida

Por Pablo Mihal
Ovación

Bautista: el pibe de Cañada, campeón del mundo, es también un campeón de la vida

Los Raviolis: Creemos que los niños son seres políticos

Por Morena Pardo
Zoom

Los Raviolis: "Creemos que los niños son seres políticos"

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo
Zoom

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia, la selección sigue viva

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia, la selección sigue viva

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones
Economía

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas
La Ciudad

El frío sigue y hay nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas

Primera C: Argentino y Leones FC, afrontarán sus partidos con diferentes realidades

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino y Leones FC, afrontarán sus partidos con diferentes realidades

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte
La Ciudad

Desestiman la cautelar de Ciudad Futura y avanza la renovación de costanera norte

Rugby: el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con partidos para todos los gustos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: el Torneo Regional del Litoral vuelve a escena con partidos para todos los gustos

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: fiscal acreditó que le clavaron un hierro en el cráneo

Pruebas Aprender: Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica, dijo Goity
La ciudad

Pruebas Aprender: "Son datos alentadores, pero la situación sigue crítica", dijo Goity

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa
Policiales

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas
Policiales

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas
La Región

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas