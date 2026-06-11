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Rectores de universidades nacionales advierten que el aumento salarial no es "definitorio"

A pesar del acuerdo sobre una suba escalonada hasta octubre, el consejo sostendrá la demanda judicial por la aplicación completa de la ley de financiamiento

11 de junio 2026 · 08:23hs
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El conflicto en las universidades llegó a una instancia clave en el acuerdo con el gobierno.

Marcelo Bustamante / La Capital

El conflicto en las universidades llegó a una instancia clave en el acuerdo con el gobierno.

Luego del anuncio del aumento de salarios y becas en las universidades públicas de todo el país, los rectores de las instituciones nacionales advirtieron este miércoles que la suba "es un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente". Así insistieron en la necesidad de lograr la aplicación total de la ley de financiamiento del sistema de educación.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) definió la reapertura de la paritaria como una "conquista" y enfatizó que la propuesta del gobierno contempla "una actualización no alcanzada hasta el momento por ningún sector". Al respecto, sus integrantes señalaron: "Es una conquista consecuencia del compromiso y la lucha de la comunidad, de lo que hemos construido en el ámbito público, legislativo y judicial".

Por otra parte, la entidad dejó en claro que no está conforme con el incremento salarial y presupeustario porque "de ningún modo resuelve el problema estructural" de la educación pública superior en Argentina. "Seguimos siendo consecuentes con nuestra posición: la respuesta estructural está en la aplicación plena de la ley de financiamiento universitario y la demanda judicial se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva", remarcaron desde el organismo.

Docentes de la UNR evalúan si confirman el paro

El CIN planteó que todos los sindicatos legalmente reconocidos aceptaron una oferta de aumento que obtuvo un "aval mayoritario" en la mesa de negociación. En contraste con esta declaración, los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) decidieron lanzar una nueva votación para definir si levantan el paro programado para la próxima semana.

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El gremio local hizo una lectura mucho más crítica sobre el acuerdo oficializado este miércoles. Voceros de la organización señalaron que la actualización "no es sólo insuficiente", sino que "también debilita la pelea por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario cuando hoy, la lucha central está en continuar presionando a la Corte Suprema para que se expida sobre el tema".

>> Leer más: Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial "como un ajuste a cuenta de la deuda"

El sindicato rosarino decidió evaluar la posibilidad de despegarse de la resolución de la federación nacional, de acuerdo a lo que habían decidido sus bases el último martes en rechazo a la oferta. Ante esta diferencia se abrió la convocatoria a una asamblea este jueves a las 17 en la Facultad de Humanidades y Artes para abordar la situación.

"Con debate, participación y organización colectiva, construimos la fuerza y legitimidad social de la pelea por la universidad pública y gratuita", manifestaron desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad). A continuación, plantearon: "Hoy, más que nunca, sigamos por ese camino porque la lucha continúa".

Paro por una semana o aval de la suba salarial

Antes del acuerdo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) había definido un paro desde el martes 16 de junio hasta el viernes 19. La medida de fuerza se suspendió para aceptar la actualización salarial y presupuestaria propuesta por el Ministerio de Capital Humano, pero esta decisión no dejó satisfechos a los referentes sindicales en Rosario.

Por un lado, la organización que representa a los profesores de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) remarcó que tomaron el aumento como "un ajuste a cuenta de la deuda" por el desfasaje con la inflación desde 2024. En cambio, Coad decidió abrir el debate para definir si ratifica la huelga de la semana siguiente o si toma un camino similar para sostener el dictado de clases en disconformidad.

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La propuesta del gobierno nacional consiste en un aumento total del 24,33 por ciento hasta octubre. El ajuste se divide en dos etapas: un 21,33 % en junio sobre los valores de mayo y la segunda parte se aplicará en octubre con respecto a los haberes del mes anterior. Por otro lado, los gastos de funcionamiento se incrementarán un 20 por ciento, las becas Manuel Belgrano subirán un 50 % en las becas Manuel Belgrano y se implementará una partida adicional con respecto al presupuesto 2026 para los hospitales universitarios.

El CIN anunció que la paritaria volverá a reunirse el 15 de septiembre y se acordó mantener una convocatoria periódica con un plazo máximo de tres meses. La discusión seguirá en torno a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

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