Docentes de UNR profundizan el plan de lucha: habrá una quinta semana de paro

La protesta se realizará del 16 al 20 de junio. Coad reclama mejoras salariales, más presupuesto y advierte que el conflicto podría profundizarse durante el segundo cuatrimestre

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) realizarán un paro a partir del martes 16 de junio, en el marco del conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las universidades públicas de todo el país. Será la quinta semana completa atravesada por la medidas de fuerza desde que empezó el cuatrimestre.

La medida fue confirmada por la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) tras un plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), donde se resolvió profundizar el plan de lucha ante la falta de respuestas del gobierno nacional.

La huelga comenzará después del feriado nacional del lunes 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y se extenderá hasta el sábado 20 de junio inclusive , jornada que también será feriado por el Día de la Bandera.

En lo que va del año es la quinta semana completa de paro que realiza el profesorado. La primera de estas medidas fue del 16 al 22 de marzo y después siguieron las huelgas del 30 de marzo al 4 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo . En el medio, hubo numerosas actividades para exhibir el reclamo, entre ellas la masiva marcha federal del 12 de mayo .

Reclamo salarial y financiamiento

Desde Coad señalaron que el conflicto sigue abierto por la ausencia de respuestas en materia salarial y presupuestaria.

El gremio reclama la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, una recomposición de los salarios docentes y no docentes, mayores partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades y más recursos destinados a becas estudiantiles.

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"La negociación salarial tiene que darse en el ámbito de la negociación colectiva. Ninguna propuesta puede discutirse por fuera del ámbito paritario", señalaron desde la organización sindical.

De acuerdo a las cifras de la Coad, desde diciembre de 2023 hasta este mes de mayo, los aumentos salariales acumulados suman un 169,3%, una cifra que se ubica muy por debajo de la inflación del mismo período que alcanza al 314,4% (con previsión de aumento del índice de precios al consumidor de 2,5% para mayo). Esto arroja una pérdida del poder adquisitivo del salario de 35 puntos desde el comienzo de la gestión libertaria.

Embed - @coad.docentesunr on Instagram: "El 5 de junio se realizó el Plenario de Secretarixs Generales de CONADU que tenía como tema principal la discusión del plan de lucha salarial y por la defensa de la Universidad Pública. Nuestro gremio participó de la instancia con el mandato definido en la asamblea docente del 28 de mayo: "Impulsar en el plenario de Sec. Generales de CONADU el mandato de la votación docente vigente de marzo de COAD (que la federación CONADU realice "paro por tiempo indeterminado a partir de junio") y plantear una votación nacional general para el no inicio del segundo cuatrimestre a partir de una fecha a coordinar en el mes de agosto, incluyendo entre las opciones a votar la de “no inicio del 2do cuatrimestre con paro por tiempo indeterminado”. Tras el debate e intercambio de opiniones de las asociaciones de base que participaron de la reunión reafirmamos: - La exigencia de la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias. - Que la negociación salarial tiene que darse en el ámbito de la negociación colectiva. Ninguna propuesta puede discutirse por fuera del ámbito paritario. El Plenario arribó a las siguientes resoluciones del plan de lucha: - Paro de semana completa los días 16 al 19 de junio en coordinación con la CONADU Histórica; - Movilización a Tribunales Federales en CABA y en todas las ciudades del país para reclamar a la Corte Suprema de la Nación que dicte sentencia en favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario; Hoy le toca la Corte Suprema de la Nación hacer algo tan simple como instar al gobierno nacional que cumpla con la ley que cuenta con legitimidad social y que fue sancionada en tres oportunidades por el Congreso Nacional. La organización, la participación colectiva y la movilización han demostrado ser el único camino para defender la Universidad Pública y la dignidad de sus trabajadores. Desde COAD, siempre impulsaremos las medidas de fuerza necesarias y la unidad imprescindible para fortalecer la lucha." View this post on Instagram

La postura de Coad

Durante el plenario nacional, la delegación rosarina impulsó una posición más dura que la finalmente aprobada.

Por un lado, propuso avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado durante junio y, además, planteó la realización de una consulta nacional para evaluar la posibilidad de no iniciar el segundo cuatrimestre en las universidades públicas.

Ninguna de las dos iniciativas logró reunir el respaldo suficiente entre los distintos gremios universitarios del país. Finalmente, Conadu acordó una medida de alcance limitado, aunque con una semana completa de paro.

Movilizaciones y reclamo ante la Corte Suprema

El plan de lucha también incluirá actividades de protesta fuera de las universidades. Entre ellas se destaca una clase pública convocada por la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La actividad se realizará este martes y buscará reclamar una resolución favorable en las causas vinculadas al financiamiento universitario. "Estamos frente a la Corte Suprema para pedirles a sus tres integrantes que estén a la altura de la historia. Los tres jueces son profesores universitarios y conocen de primera mano la importancia de la universidad pública", afirmó el presidente de la FUA, Joaquín Carvalho.

Según explicó, el objetivo es defender los recursos destinados a las universidades nacionales y garantizar el acceso a la educación superior pública.

Embed - Federación Universitaria Argentina on Instagram: "Este Martes 9, nos encontramos en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia y en tribunales de todo el pais a las 11:00 para una clase pública sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Seguimos exigiendo al poder judicial que tome una decisión, que falle a favor del futuro de nuestro país, que acompañe a las universidades nacionales. Federación Universitaria Argentina." View this post on Instagram

Cómo impactará en Rosario

La medida afectará las actividades docentes en las facultades y escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Rosario.

Aunque cada unidad académica podrá definir modalidades específicas de adhesión, desde Coad anticiparon una paralización total de las tareas de enseñanza durante la semana de protesta.

El paro volverá a poner en el centro de la discusión la situación presupuestaria de las universidades nacionales, uno de los principales focos de conflicto entre el sistema universitario y el gobierno nacional desde comienzos de 2024.