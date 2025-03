Quieren que las empresas que rompen veredas lo informen antes a los frentistas

Comprobante de obras

"Es algo común que se rompan veredas para hacer un arreglo, porque es una necesidad. Pero sucede que por lo general los que lo hacen y después cierran el agujero, son contratados, muchas veces cooperativas. Y en el medio está la empresa de servicios que trabaja en el problema. El tema es que a veces lleva mucho tiempo, o se hace mal el trabajo y queda roto. Muchos lo padecen, y hasta algunos se olvidan de quién fue el que pasó y rompió", explicó el autor de la iniciativa.

En ese sentido, lo que propone es que la firma encargada de levantar las baldosas deje en la casa o edificio un comprobante con un número de expediente, que quede en un registro para poder dirigirse en caso de queja, antes o al comenzar los trabajos. "Porque si no alguien que pasa se cae, se rompe un brazo, se hace una demanda sobre esa propiedad, que es lo que corresponde por ley, y va a tener que pagar el frentista. Pero resulta que ahí hubo una obra, pasaron cinco meses y no se arregló, o se tapó de forma incorrecta", advirtió.

De este modo, el vecino podrá tener una referencia con la que llamar para constatar en el municipio, ya que todo el que debe romper veredas para una obra primero tiene que pedir una autorización. "Uno pone el número de expediente y ya está todo dicho, no tiene que estar explicando nada. Porque hoy con el Munibot, en vías de que todo se digitalice y no haya más papel, hay gente que se queda afuera y no tiene ningún comprobante".

Puede fallar

Si bien el concejal cree que el de la digitalización es un buen primer paso, todavía el contexto no está para eliminarlo completamente: "Hasta tanto esté todo 'munibotizado', todavía algunas cosas deben conservarse en papel. Está habiendo algún inconveniente, incluso con ciudadanos mayores que van a los distritos porque les cuesta usar la herramienta. Y todos tenemos la necesidad de conservar una referencia para que me arreglen lo que aún no se hizo, o lo que se trabajó mal. Evitemos el efecto Tusam, el famoso 'puede fallar'", ironizó.

De este modo, si el frentista sabe quién, cuándo y por qué rompió, con esos datos ya tiene un resguardo en papel. "Si el día de mañana tenemos un Munibot que funciona bárbaro, y cada uno tiene una cuenta donde todo quede reportado, quizás el municipio pueda comunicar directamente por la dirección donde vaya a hacerse el trabajo para avisarle. Pero también tiene que estar la ordenanza y tiene que estar registrada la persona. Me parece que todavía faltan unos añitos para eso", aventuró.

Algunos concejales integrantes de Gobierno opinaron que debería analizarse su implementación de manera digital. La iniciativa continuará en estudio en la comisión.

