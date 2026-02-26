Se realizaran picnics nocturnos en distintas plazas de los barrios de Rosario

"Veranito en tu plaza" es la nueva propuesta impulsada por la Municipalidad para disfrutar de las plazas de los distintos barrios de Rosario. La idea es compartir el espacio público con un picnic nocturno para toda la familia.

Este jueves desde las 19 y a través de un picnic nocturno habrá feria y dispositivos lúdicos y recreativos en tres plazas: la Buratovich (9 de Julio y Cafferata), la Argentina (Garay 2900) y en la nueva plaza La Esperanza (Superí y Manuel García).

En tanto el viernes 27, los ámbitos de encuentro serán la recientemente renovada plaza Chiodi (Cochabamba y Lima) y la tradicional plaza Saavedra (Italia y Uruguay).

“Desde hoy y durante todo el fin de semana tenemos propuestas para compartir en familia, con amigos, en las plazas de la ciudad, que son lugares de encuentro cerca de sus casas para disfrutar una noche de verano en su barrio”, expresó Vanesa Di Bene, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana del municipio.

"Veranito en tu plaza" se despedirá el jueves 5 de marzo, a partir de las 19, en la plaza del Mercado del Patio (Córdoba y Vera Mujica). Se trata de una jornada especial ya que se pondrá en uso un nuevo espacio recreativo localizado en el espacio verde y habrá actividades lúdicas para todas las edades.

"Nochecita en mi barrio"

A su vez, el sábado 28, desde las 19, en la plaza Libertad (Mitre y Pasco), la Secretaría de Cultura y Educación municipal organiza "Nochecita en mi barrio", una propuesta para el encuentro, disfrutar y seguir haciendo propios los espacios públicos de la ciudad. Habrá feria, picnic comunitario, música, lectura, juegos, y muchas actividades culturales y recreativas para grandes y chicos.