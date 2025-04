Se viene la Rambla del Tricentenario, paseo que irá del Galpón 11 a La Fluvial

La remodelación apunta a conectar mediante tránsito los dos extremos de la ribera central, además promover sectores de esparcimiento cercanos a la Franja de la Innovación, un tramo que comprende a los Galpones 11, 13, 15 y 17. “Lo que vamos a hacer es renovar y restaurar la ribera central entre los galpones, con canteros, sectores verdes, nuevo mobiliario urbano y las mejoras en la iluminación para unir desde la Estación Fluvial hacia el Parque España a través de la rambla central, en una zona que hoy no se utiliza o se utiliza a lo mejor en actividades de pesca y cuestiones que incluso en muchos sectores no están permitidas”, dijo el intendente Pablo Javkin en el acto de apertura desarrollado en el edificio de la Ex Aduana.