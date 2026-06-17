Tras más una década de espera, se inaugura la restauración del Monumento a la Bandera

El acto será este miércoles, a las 9.30, después unos 25 mil alumnos de cuarto grado de escuelas de Rosario cumplirán con su promesa de lealtad a la Bandera

Las obras de restauración del Monumento a la Bandera incluyeron la recuperación de las fuentes de agua de la proa.

Después de más de una década de idas y venidas, se estrenarán finalmente este miércoles las obras de restauración del mayor símbolo de la ciudad: el Monumento Nacional a la Bandera . La intervención, cuya etapa final fue financiada por la provincia, le demandó al Estado santafesino una inversión de 4 mil millones de pesos y permitió recuperar, entre otros elementos, la llama votiva, el mirador y la fuente de la proa, que recuperó sus chorros de agua .

El acto de inauguración de los trabajos se realizará a las 9.30; después; los alumnos de cuarto grado de distintas escuelas del país iniaciarán las jornadas de promesa de lealtad a la bandera. En total, según se estima desde el municipio, unos 25 mil niños y niñas llegarán hasta el altar de la patria para participar de la ceremonia.

Las promesas se replicarán los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20 , en este último caso inmediatamente después del acto oficial en homenaje al general Manuel Belgrano, para el que espera la presencia del presidente Javier Milei. La promesa de lealtad a la bandera es una tradición para estudiantes del cuarto grado de la primaria de todo el país, que llegan hasta Rosario para reafirmar su compromiso con los valores de libertad, solidaridad e igualdad.

Este miércoles habrá dos turnos. A las 10, la ceremonia reunirá a escolares de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Entre Ríos. A las 13.30, a las escuelas de esas provincias se sumarán también colegios de Corrientes y Mendoza.

Las obras, una por una

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin serán los encargados de inaugurar la puesta en valor del Monumento. Las obras comprendieron distintos sectores del edificio. Las intervenciones comenzaron en la zona del Propileo, el altar donde se rinde homenaje a los mártires por la patria; las escalinatas del patio cívico, que une ambos cuerpos arquitectónicos; el basamento de la torre central, alrededor de la cual se eleva un importante grupo escultórico realizado por los artistas Alfredo Bigatti y José Fioravanti, y la fuente del sector de la proa.

Entre las intervenciones más relevantes se destacan los trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se ejecutaron tareas de pintura. También se restauraron la llama votiva y los elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.

Asimismo, se completó la restauración del mirador, incluyendo la recuperación de estructuras metálicas y la terminación del ascensor.

Otro de los frentes de obra se desarrolló en la llamada Fuente de las Proas, donde se realizaron tareas de impermeabilización, renovación de cañerías, instalación de un nuevo sistema de bombeo y colocación de luminarias. La intervención incorporó además una rampa de acceso para personas con discapacidad, mejorando las condiciones de accesibilidad del espacio.

Los trabajos también incluyeron la renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, completando una puesta en valor integral del conjunto monumental.

Los trabajos quedaron en manos de la la empresa Dyscon S.A., cuya propuesta resultó seleccionada en la licitación para la realización de las obras. Del proyecto participaron también especialistas en restauración con una destacada trayectoria en la recuperación de edificios de valor patrimonial en la ciudad.

>>Leer más: Al final, las obras en el Monumento estarán terminadas antes del próximo Día de la Bandera

Una historia dentro de otra historia

El Monumento a la Bandera se inauguró oficialmente el el 20 de junio de 1957. La construcción del edificio demandó catorce años de trabajo en los que tuvo que atravesar problemas de provisión de materiales, recortes presupuestarios, crisis políticas nacionales y hasta el trágico terremoto de Caucete, que destruyó las canteras de piedra sanjuaninas seleccionadas originalmente para el exterior del edificio.

La historia de los trabajos de restauración también tuvo sus bemoles, al punto que trascendió cuatro gestiones presidenciales.

El 20 de junio de 2015, la expresidenta Cristina Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor del Monumento.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, finalmente todo quedó a mitad camino. Las obras se licitaron en agosto, pero quedaron a mitad de camino por falta de financiamiento. Luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se cayó la obra por falta de fondos con un 30 por ciento de lo proyectado.

En marzo del 2018 el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Sin embargo, eso no ocurrió.

A comienzos de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió culminar los trabajos, pero todo quedó en veremos.

A mediados de 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro y el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, acordaron que se retomaban las obras y se iban a financiar desde el gobierno nacional. Con el parate de todo 2024 por falta de pago, en 2025 se encendía una luz de esperanza, que se volvió a desvanecer por falta de fondos de Nación. Finalmente, a fines de marzo de este año la provincia se hizo cargo de finalizar los trabajos, a los que les faltaba un 30% de ejecución.

El ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, destacó que el Estado asumió una deuda de $1.456 millones con la empresa contratista y destinó otros $2.600 millones para concluir la restauración.

"Recuperar el Monumento a la Bandera era una responsabilidad histórica. Estamos hablando del principal emblema patrio del país y de uno de los espacios públicos más representativos de Santa Fe”, sostuvo al momento de anunciar la fecha de inauguración de la recuperación del edificio.

En ese sentido, remarcó, “la provincia demostró estar a la altura de la importancia que tiene este monumento histórico para los argentinos y particularmente para los rosarinos, porque pudimos terminar los trabajos en tiempo récord tras la paralización dispuesta por el Gobierno nacional”.

La inauguración de las obras será este miércoles por la mañana. Durante la jornada se habilitará la fuente de la proa, que quedará encendida de manera permanente. En tanto, por la tarde se realizará el encendido de la nueva iluminación ornamental. Todo sucederá en medio de las promesas de lealtad a la Bandera que, este año, se realizarán en un edificio completamente restaurado.