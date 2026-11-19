En un contexto en el que una proporción muy baja de los residuos recibe tratamiento formal, Grupo Pelco ofrece trazabilidad, logística y tecnologías de disposición y valorización centrales para la actividad industrial

La gestión de los residuos peligrosos es una parte menos visible de la actividad industrial , pero resulta indispensable para su funcionamiento. Su tratamiento requiere instalaciones habilitadas, transporte especializado, controles de laboratorio y tecnologías capaces de procesar materiales de distinta composición y peligrosidad. En Argentina, además, el desafío está atravesado por una brecha entre el volumen de residuos que se genera y la proporción que llega a circuitos formales de tratamiento.

Según mediciones realizadas por el Observatorio de Residuos Peligrosos de las universidades UBA y UNR entre marzo y abril del 2026, a lo largo de este año se proyectó la generación de 10,5 millones de toneladas de residuos, de las cuales solo unas 903.708 recibirán tratamiento, es decir, apenas el 8,56% de los residuos industriales . El relevamiento también señala que, de un universo de 342.259 empresas identificadas como generadoras, solo el 9,20% contrató servicios de tratamiento autorizados. El resto opera mayormente en los márgenes de la ilegalidad, con descartes que se acumulan en basurales a cielo abierto o efluentes que terminan en cursos de agua.

En ese contexto, la infraestructura especializada para el tratamiento y la disposición de residuos adquiere un papel central. Desde Grupo Pelco señalan que hoy son pocas las empresas en Argentina que cuentan con la tecnología, las instalaciones habilitadas y la capacidad operativa necesarias para tratar grandes volúmenes de residuos industriales y peligrosos. La firma trabaja en este sector desde 1993, cuando comenzó a desarrollar actividades de tratamiento y transporte de residuos, desde sus plantas en El Talar, en la provincia de Buenos Aires, y Puerto General San Martín, en Santa Fe.

El volumen de materiales que demanda este tipo de servicios da cuenta de la escala y el potencial de un mercado que todavía está en desarrollo. En 2025, Grupo Pelco trató 35.464 toneladas de residuos , según los datos del Reporte de Sustentabilidad 2025 presentado por la compañía. Del total, 33.440 toneladas corresponden a residuos peligrosos, 1.910 a residuos no peligrosos y 113 a residuos patogénicos , que son aquellos desechos que contienen microorganismos capaces de causar enfermedades infecciosas.

“La gestión de residuos es una actividad que requiere inversiones sostenidas, infraestructura especializada y una mirada de largo plazo. Entendemos que nuestro rol va más allá del tratamiento ya que implica ofrecer soluciones seguras y trazables para la industria, contribuir a una gestión ambiental responsable y acompañar la evolución de nuestros clientes”, sostuvo Claudia Kalinec, directora de Grupo Pelco.

Del tratamiento a la revalorización

Según explica la directiva, la diversidad de materiales exige procesos diferentes hacia adentro de la industria. Entre las tecnologías y servicios que detalla la compañía se encuentran la destrucción térmica e incineración, la estabilización de residuos, el tratamiento de efluentes líquidos y barros industriales, la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la valorización de materiales.

El proceso comienza antes de que los residuos ingresen a las plantas. De acuerdo con el Reporte Gri 2025, la gestión incluye el retiro documentado en las instalaciones del generador, el traslado y una primera etapa de clasificación, pesaje e identificación. Luego se realiza una caracterización en laboratorio que permite determinar qué tratamiento corresponde aplicar según las características de cada corriente.

En el caso de los residuos destinados a destrucción térmica, el proceso contempla la incineración y la posterior disposición de las cenizas en un relleno de seguridad. Los líquidos resultantes reciben tratamiento y, según sus condiciones, pueden reutilizarse dentro del proceso industrial o ser monitoreados antes de su descarga. Los residuos no peligrosos, por su parte, se clasifican para evaluar alternativas de reutilización o reciclaje, mientras que los residuos electrónicos se desmontan para recuperar materiales y tratar sus componentes.

“Cada residuo tiene características y posibilidades de tratamiento diferentes, por eso es fundamental contar con procesos específicos que permitan gestionarlo de manera segura y eficiente. Pero también es importante ampliar la mirada y entender que, en muchos casos, los residuos pueden convertirse en recursos para otros procesos productivos”, destacó Kalinec.

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Trazabilidad ante todo

El manifiesto de transporte es la herramienta central para garantizar la trazabilidad de los residuos, ya que permite identificar al generador, el material transportado, el responsable de su traslado, el operador que lo recibe y el tratamiento previsto. Una vez completado el procedimiento, Grupo Pelco emite la documentación que acredita la gestión realizada, tanto en los casos de incineración y disposición final como en aquellos en los que los residuos se destinan a la generación de combustibles alternativos.

Aunque este circuito funciona de manera aceitada para las empresas inscriptas como tratadoras, la apuesta principal es lograr que las industrias que hoy operan en la informalidad puedan incorporarse y comenzar a trabajar articuladamente. Esto representa para Kalinec un gran desafío ya que, de acuerdo con estimaciones del sector, más del 90% de los residuos industriales no recibe tratamiento en operadores habilitados.

“En el mercado argentino existen alrededor de 150 plantas habilitadas, aunque sus capacidades operativas y las categorías de residuos que pueden tratar varían según la tecnología y las autorizaciones de cada establecimiento, pero es importante que los empresarios se informen, conozcan a las industrias operadoras y verifiquen que el tratamiento contratado sea el adecuado para cada tipo de residuo”, sostuvo la directiva.

La logística también forma parte de la infraestructura necesaria. Pelco reportó una flota de 43 vehículos habilitados para el transporte de residuos, un eslabón clave para conectar los establecimientos industriales con las instalaciones de tratamiento.

Recuperación de materiales y nuevas tecnologías

Además de las operaciones de tratamiento y disposición, el reporte de Sustentabilidad de Pelco da cuenta de una serie de iniciativas orientadas a recuperar materiales. Durante 2025, la compañía destinó 224.905 kilos a procesos de recuperación y procesó 3.855 kilos de placas de circuitos electrónicos para recuperar metales.

Entre las novedades del período, la empresa informó la autorización de nuevas tecnologías que son clave para avanzar en soluciones de tratamiento. Una es el R1, vinculada con la valorización energética de residuos para producir combustible derivado de residuos (CDR), y otras el D9, que busca reducir la peligrosidad de determinados desechos mediante procesos físicos o químicos que disminuyen la movilidad de sus componentes contaminantes. Estas alternativas amplían las posibilidades de tratamiento para determinadas corrientes y se incorporan a un esquema que combina destrucción, disposición y recuperación.

El desafío, en definitiva, es avanzar hacia un modelo en el que la gestión de los residuos deje de ser considerada una instancia secundaria del proceso productivo y pase a formar parte de la planificación de las industrias. En ese cambio de perspectiva también se juega la posibilidad de aprovechar recursos, reducir el impacto ambiental de la actividad económica y construir un sistema productivo más sostenible.