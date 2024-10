Proponen instalar baños públicos con forma de dedales en la plaza Sarmiento

Baños de diseño y con cuidadores

La propuesta del concejal Lisandro Cavatorta (Justicialista) y sus pares de bloque busca incorporar construcciones de diseño, que puedan ser consideradas como "obras de arte en relación a su entorno", según explicó para presentar la propuesta de que los edificios para los baños públicos tengan forma circular, como si se tratara de un dedal. "La gente, cuando ve una obra de arte, la cuida mucho más. Entonces, por eso creemos que los baños pueden incorporarse al ambiente, al entorno, como obras de arte. En este caso, para calle San Luis, un dedal en homenaje a la historia textil de ese paseo comercial. Es una idea que se está trabajando", explicó.

Además, el concejal propuso rescatar la figura del “cuidador del baño” para garantizar su mantenimiento. Esta tarea podría estar en manos de beneficiaros de planes sociales. “Tenemos claro que si nadie los controla, los baños no duran. Pero con la excusa de que los vandalizan no podemos seguir sin hacer nada. Por eso es necesario que vuelvan los cuidadores fijos y que los baños en plazas y parques de la ciudad estén en condiciones. Hablamos de baños antivandálicos, bien iluminados, con videovigilancia y controlados adecuadamente. Es algo básico, no es mucho pedir. Se puede y se debe hacer en la segunda ciudad de país. Este es uno de los muchos reclamos que la gente me hace en la calle”, señaló.

El edil recordó que el proyecto para dotar de sanitarios a plazas y espacios públicos del centro fue aprobado por el Concejo en mayo de este año. “Ahora acercamos a la secretaría de Obras Públicas el diseño propuesto. Lo hablamos con los comerciantes del Paseo Comercial y la idea les encantó. Está comprobado que la gente tira basura donde “ve” basura, rompe más lo que “está roto” y cuida más lo que “le gusta más”. Debemos recuperar el orgullo por nuestra ciudad y cuidar mejor lo que es de todos”, concluyó.

El concejal apuntó que “todas las grandes ciudades del mundo tienen baños públicos, y nosotros también debemos tenerlos. Baños antivandálicos, bien iluminados, vigilados y bien controlados por cuidadores sanitarios como contraprestación laboral de un beneficio social. Esto tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los rosarinos y también de los miles de turistas que nos visitan”.