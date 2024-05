Proponen instalar baños públicos en el centro de la ciudad

"Hubo docentes esperando a chicos que no llegaron", afirmaron desde la provincia

En Rosario hay una decena de baños públicos en el corredor de parques como el Urquiza, el parque Nacional a la Bandera, España, el de las Colectividades, Sunchales o el Alem , donde existen bares concesionados por el municipio. P or normativa, estos locales tienen además que mantener sus sanitarios abiertos al público, consuman o no en el lugar.

Sin embargo, en el macrocentro, los espacios son más limitados. Hay una ordenanza que obliga a las estaciones de servicio a contar con sanitarios públicos, pero solo para los usuarios, por lo que no son de acceso público para cualquier persona.

Los establecimientos gastronómicos no están obligados a dejar ingresar personas por ser espacios privados de acceso público. En el caso de los supermercados, luego de determinada cantidad de metros de superficie y cantidad de cajas, deben tener un baño público para lograr la habilitación municipal.

En cuanto a las dependencias públicas, en 2018 se sancionó la ordenanza que obligó a que en los ámbitos donde se desarrollen funciones de atención al público en las que la ciudadanía realice trámites, incluyendo a las empresas de servicios públicos, sea libre el acceso a los sanitarios para todos, incluso aquellas personas que caminen por la calle. La misma condición deben cumplir las dependencias de la Universidad Nacional de Rosario.

>>Leer más: Olor y suciedad: los baños públicos otra vez en la mira

Pero no hay muchas más opciones.

La propuesta

En un intento para dotar de más bienestar a quienes transitan por el área central, el concejal Lisandro Cavatorta (PJ) presentó un proyecto para instalar baños públicos en las plazas Sarmiento y Montenegro y en los alrededores del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario (Cemar).

“Los vecinos, los comerciantes nos piden por problemas concretos y nosotros buscamos llevarles soluciones concretas. Estamos hablando de baños, sí, algo tan básico como un baño. Pero también es un símbolo de una ciudad que trate mejor a sus vecinos y visitantes”, remarcó Cavatorta.

El edil advirtió que transitar por los sectores más concurridos de Rosario y tener la necesidad de ir al baño puede resultar en un momento de mucha incomodidad para sus vecinos, así como para quienes la visitan a diario para trabajar, estudiar, comprar o hacer trámites.

baños pubicos02.jpg

Y cuando necesitan usar un sanitario, en la mayoría de los casos, se ven en la obligación de pagar una consumición en un bar solamente para usar sus sanitarios.

>>Leer más: Una youtuber rosarina limpió baños públicos y mostró el proceso en un divertido video

“Uno de los reclamos con los que nos encontramos cuando hablamos con los vecinos es la falta de baños en dos de las plazas más concurridas de la ciudad de Rosario: Plaza Sarmiento y Plaza Montenegro", aseguró el autor del proyecto y recordó que son plazas por las que pasan más de quince líneas de colectivos entre urbanos e interurbanos, donde transitan miles de vecinos y de trabajadores.

“Conversando con la gente nos cuentan cómo se las van arreglando cuando faltan baños públicos: un comerciante amigo que les presta, tener que consumir en un bar, pedir permiso en una galería de la peatonal. Todas alternativas para salir del paso, pero donde no hay una respuesta concreta y definitiva como debe tener la zona más concurrida de la ciudad”, recordó.

Para el concejal, se trata de sumar servicios para quienes transitan por el lugar y para las áreas comerciales. “Estamos hablando de plazas que están en pleno Centro Comercial de Calle San Luis. En el proyecto que presentamos, propusimos también que se construya un tercer baño público en la cuadra del Cemar, así abarcamos desde calle Moreno hasta San Martín.

baño publico01.jpg

Baños antivandálicos

En el proyecto de ordenanza se contempla también el diseño de los sanitarios para minimizar la acción del vandalismo y dispone la incorporación de cuidadores sanitarios para mantener la higiene de los espacios. "Proponemos baños antivandálicos, con cuidadores sanitarios. Tenemos decenas de modelos para copiar y elegir. Se puede y se hace en cualquier ciudad grande del mundo”, apuntó.

De hecho hay modelos de baños antivandálicos que ya están instalados en Rosario, como los baños públicos antivandálicos que funcionan en el parque Independencia, el Parque Nacional a la Bandera y el Scalabrini Ortiz.

Los sanitarios están construidos con materiales que requieren el mínimo mantenimiento y ofrecen la máxima vida útil: cerramientos verticales de hormigón armado a la vista y bloques de hormigón, pisos graníticos, cubierta de hormigón armado y terrazas verdes. Además, cuentan con un espacio técnico independiente de limpieza, mantenimiento y vigilancia.

“No podemos dejar de hacer algo, con la excusa de que después no vamos a poder mantenerlo o controlarlo. Lo dije varias veces: si el Municipio no puede hacer un baño porque después no lo va a poder controlar, está dando por perdida una batalla antes de haberla dado”, concluyó el concejal.