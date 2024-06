Precios delirantes: en Rosario el kilo de pimiento se vende a 10 mil pesos y el de tomate a 7 mil

Pimiento.png Suba de precios: el kilo de pimiento está 10 mil pesos

Además, apuntó que el precio del tomate por kilo estaba, días atrás, entre 3 y 4 mil pesos el kilo y que la subida actual se dio de manera estrepitosa.

Sin embargo, un cliente que se encontraba en la caja relató que, hace tan solo un par de días, le vendieron un solo tomate a mil pesos. "Tampoco hay relación entre el precio y el tamaño", remarcó el vendedor.

En un local en San Martín y Urquiza una clienta dejó en la caja el pimiento rojo y llevó uno verde más chico y más barato. "Lo dejé porque el pimiento solo salía 3.100 pesos. No tiene sentido ese precio", expresó. La empleada la defendió: "No se justifica".

No comprar y comprar distinto: los consumidores compran menos y sustituyen algunos productos por otros. "Si voy a hacer un salteadito de verduras no compro más pimiento. Lo reemplacé por zanahoria", sostuvo una cliente.

La indignación es total y los comerciantes aseguran que en los barrios rosarinos directamente los verduleros no llevan pimientos porque la gente no se los compra a ese precio delirante. "En zona sur, por ejemplo, verduleros no compran y entonces directamente no se consigue. Esto pasa porque no tienen margen para comprar y no vender. Acá en el centro ese margen está y además algunos consumidores de alto poder adquisitivo siguen comprando igual", reveló la vendedora.