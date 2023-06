Pese al paro de colectiveros y docentes, cientos de alumnos hicieron la promesa a la bandera

El paro de colectivos y de docentes no alteró el inicio de la promesa de lealtad a la bandera argentina. La tradicional actividad, que convoca a miles de chicos y chicas de cuarto grado de todo el país al Monumento, se extenderá hasta el próximo viernes y habrá cortes de tránsito a la altura de las calles Santa Fe y Córdoba.

Este martes, muy cerca de la plaza 25 de Mayo, donde se concentraron maestros y estatales para marcharon por el centro rosarino para pedir "Basta de violencia" , estudiantes de cuarto grado de todo el país coparon el Monumento. Que el municipio no haya suspendido el emblemático ritual hizo ruido entre los maestros.

"No hay clases. No hay colectivos. ¿Qué sentido tiene convocar la promesa de lealtad a la Bandera a la misma hora donde a pocos metros se concentra la comunidad educativa para pedir por el fin de la violencia en las escuelas? Los políticos que tenemos mirando para otro lado", sentenció el dirigente de Sadop Martín Lucero a través de su cuenta de Twitter.

"Está claro que la mayoría de los alumnos/as no van a poder asistir y muchas escuelas avisaron que no irían. ¿Vamos a seguir tapando el sol con las manos y diciendo que en Rosario no pasa nada? ¿Qué en las escuelas está todo bien? Es una vergüenza. Reflexionen", agregó.