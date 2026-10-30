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Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

El Diez dejó un recuerdo imborrable en el deporte más popular del mundo por la magia que mostró dentro de su mejor ámbito: una cancha

30 de octubre 2026 · 08:20hs
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Diego Maradona nació el 30 de octubre de 1960.

Diego Maradona nació el 30 de octubre de 1960.

El astro Diego Maradona cumpliría este viernes 30 de octubre 66 años y su figura permanece ligada a algunos de los capítulos más importantes de la historia del fútbol, desde la consagración con la selección argentina en México 1986 hasta sus conquistas con Boca y Napoli de Italia.

Nacido el 30 de octubre de 1960 en Lanús, provincia de Buenos Aires, Maradona debutó en primera división con Argentinos Juniors el 20 de octubre de 1976, cuando tenía apenas 15 años, y su habilidad para gambetear, la precisión de su zurda y su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos lo convirtieron rápidamente en una de las grandes promesas del fútbol argentino.

En 1981 pasó a Boca y conquistó el torneo Metropolitano de ese año. Posteriormente, continuó su carrera en Barcelona, donde obtuvo la Copa del Rey, la Supercopa española y la Copa de la Liga, antes de llegar a Napoli en 1984.

Napoli y la idolatría

En Italia alcanzó su máxima consagración a nivel de clubes ya que, como principal figura del conjunto napolitano, ganó dos títulos de Serie A, en las temporadas 1986-87 y 1989-90, además de la Copa Italia, la Copa de la Uefa y la Supercopa italiana.

Además de los grandes títulos, la influencia convirtió a Maradona en un símbolo de la ciudad y marcó una etapa histórica para la institución.

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Con la selección argentina, su nombre quedó asociado a la conquista del Mundial de México 1986 cuando, como capitán y principal referente del equipo dirigido por Carlos Bilardo, condujo al seleccionado hacia su segundo título mundial.

En esos míticos cuartos de final de México 86 frente a Inglaterra convirtió dos goles que trascendieron generaciones: la denominada "Mano de Dios" y el "Gol del siglo".

Cuatro años después, Maradona volvió a liderar a Argentina hasta la final de Italia 1990, en la que el equipo perdió por 1-0 ante Alemania Federal.

El Mundial del olvido

Su última participación mundialista llegó en Estados Unidos 1994, donde disputó dos encuentros antes de quedar fuera del torneo tras un control antidopaje positivo.

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Después de sus pasos por Sevilla y Newell's, regresó a Boca en 1995 y disputó su último partido profesional el 25 de octubre de 1997, frente a River.

Más adelante inició una carrera como entrenador que incluyó la conducción de la Selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

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Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, pero su legado continúa vigente en la memoria del fútbol argentino y mundial.

En el día en que habría cumplido 66 años, su trayectoria vuelve a poner en primer plano una carrera marcada por la conquista de México 1986, sus títulos con el Napoli y una influencia que trascendió los límites de la cancha.

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