Paro docente: la provincia reintegrará los descuentos si se recuperan los días de clases

El ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, ratificó este jueves que si no se recuperan los días de clase perdidos por las huelgas, no reintegrará el descuento de los días no trabajados. La idea de la cartera educativa es prolongar el ciclo lectivo hasta el viernes 23 de diciembre para recuperar los contenidos que no se pudieron dar en los días de huelga. El plan de lucha de Amsafé ya acumuló 17 días de paro entre agosto y septiembre, y 21 en lo que va del año. Por su parte, Amsafé hará hincapié en la próxima reunión paritaria en tres ejes: mejorar el salario, condiciones laborales y el reintegro de días descontados.