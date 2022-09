Los docentes públicos ponen condiciones para la nueva discusión salarial con la provincia

Los maestros nucleados en Amsafé pedirán que no se descuenten los días de paro y que el gobierno provincial haga una mejor oferta salarial

Los docentes públicos de Santa Fe anticiparon que acudirán a la cita para una nueva negociación paritaria con el gobierno de la provincia, el próximo lunes, pero advirtieron que esperan una nueva propuesta salarial y sobre todo que no les descuenten los días de paro como dos condiciones esenciales para no continuar con su plan de protesta. "No vamos a permitir que el gobierno provincial nos meta la mano en el bolsillo", repitió esta mañana en la ciudad de Santa Fe el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, una frase que ya viene resumiendo en los últimos días la posición del gremio.