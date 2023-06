Paro docente por inseguridad: polémica por la postura de los colegios de alta gama

Ocho instituciones emitieron un comunicado conjunto en el que criticaron la suspensión de clases para visibilizar el reclamo. Sadop salió al cruce y pidió que "no usen el paro para pedir más mano dura"

Docentes, gremios estatales y no docentes universitarios hicieron paro y marcharon para manifestarse contra la violencia en las escuelas.

Tras reiterados ataques a escuelas en el contexto de la escalada de violencia que vive la ciudad, docentes rosarinos hicieron paro y marcharon este martes para pedir más seguridad. Diversos gremios, organizaciones sociales y políticas se movilizaron para exigirles a las autoridades respuestas concretas y no hubo clases en la mayoría de las escuelas rosarinas. Si bien la medida de fuerza tuvo alta convocatoria, algunos colegios privados -que no reciben subvención estatal- emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron que no creen que "el paro sea la solución a esta problemática". Esas ocho instituciones optaron por trabajar el tema en las aulas y emitieron un comunicado conjunto sobre el tema. La acción generó el repudio de Sadop, que consideró que aprovecharon la jornada para "pedir más mano dura en cuestiones de seguridad".

Roberto Ryan, representante del Colegio San Patricio, confirmó en diálogo con este diario: " No coincidimos con que la medida a adoptar para visibilizar la necesidad de una solución sea a través de un paro" . Aunque aclaró que sí creen "que hay que hacer algo".

Los ocho colegios decidieron "acompañar" el reclamo pero insistieron con que su función "es dar clases". En San Patricio, por ejemplo, hubo una misa al principio de la jornada y luego se abordó el tema de la violencia en las aulas con los chicos. "No podemos normalizar que la forma de protesta sea a través de un paro porque el perjuicio que se le genera a los chicos es muy grande. Es lo que sincera y honestamente pensamos como mecanismo de mejora de la sociedad", justificó.

El viernes pasado, preocupados por la situación, este conjunto de colegios privados le pidió incluso una reunión al ministro de Seguridad Claudio Brilloni. El funcionario los recibió este martes, mientras la mayoría de los docentes marchaba por el centro de la ciudad, y destacaron su "predisposición al 100%".

Sobre el encuentro, Ryan detalló que el titular de la cartera les hizo un diagnóstico de la problemática, les habló sobre la finitud de recursos y les pidió colaboración. "Nos dio línea directa con los segundos mandos de la Policía y el jefe de la Unidad Regional II de Rosario para informar situaciones y coordinar acciones. Sinceramente, la reunión fue buena. No creo que se vaya a solucionar todo de la noche a la mañana pero le vamos a seguir tocando la puerta todos los días", indicó.

Además, anticipó que diagramaron acciones conjuntas de las que "aún no puede adelantar nada". Igualmente, resaltó: "Nosotros queremos hablar de educación, no de seguridad. Los periodistas tienen que informar. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer además de reclamar pero no dejar lo que tiene que hacer, más cuando se habla de niños que son los más perjudicados".

Por último, el representante del Colegio San Patricio mencionó que la asistencia de los chicos fue la de un día normal y que todos los docentes que trabajan en la institución saben "cuál es su filosofía de trabajo" y ninguno quiso adherir al paro. "Hay colegios que se manifiestan de una manera y otros de otra, pero todos queremos lo mismo. Lo peor que puede pasar es que terminemos en una discusión sobre la modalidad", finalizó.

Repudio de Sadop

El gremio que nuclea a la docencia privada expresó su repudio al accionar de estos colegios e indicaron que se trata de un porcentaje menor de la Federación Santafesina de Instituciones Educativas Privadas. El resto de las instituciones tuvo libertad de acción y muchas marcharon y estuvieron presentes este martes en la movilización.

"Tenemos en claro que son un grupo de escuelas que se caracteriza por no respetar los derechos de los trabajadores y por impedir que los trabajadores ejerzan el derecho al paro. Se manejan con un sesgo empresarial y no creen que el paro no sea el mecanismo para salir de la inseguridad sino que son refractarios a todos los paros", consideró Martín Lucero, representante de Sadop.

En esa línea, dijo que no coinciden con "el planteo de fondo". "La inseguridad no se resuelve con mayor presencia policial. La mano dura solamente va a los sectores populares, nunca resuelve el eje del problema que es cómo se finanza la narcocriminalidad", analizó.

Lucero también criticó que muchas de las medidas que se exigen en el escrito tienen que ver "con una idea represiva de la situación y no con la búsqueda de una solución al tema". Para el gremialista, aprovecharon la ocasión para remarcar el discurso de "mano dura".

"Molesta que se hayan aprovechado de la jornada de paro, que tiene otra naturaleza. Le dieron la foto al Ministerio de seguridad. Aprovecharon una jornada masiva de toda la ciudad para que una minoría de escuelas legitimara una política que no viene dando resultados. Hoy hubo 2 escuelas baleadas, evidentemente profundizar la presencia policial no funciona para esto", remató.

En suma, valoró la marcha que unió a gremios docentes, estatales y la sociedad en general. "Este martes las calles de la ciudad se convirtieron en una gran escuela, donde hablamos de nuestro derecho a vivir en paz. Ir a la escuela tiene que ser un momento de encuentro y alegría, tanto para enseñar como para aprender y tenemos que defender eso. No se puede tener miedo de ir a escuela", concluyó.