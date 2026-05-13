La gran mayoría de los brasileños paga con PIX, pero EEUU lo mira con desconfianza

El gobierno norteamericano se queja de que PIX elude redes de crédito tradicionales como Visa y Mastercard

Brasil es un país políticamente dividido, pero hay algo en lo que todos coinciden: hay 178 millones de personas que usan PIX. El sistema de pagos instantáneos permite a los usuarios comprar cualquier cosa, desde un helado en la playa hasta ropa en un centro comercial, y también un auto. Pero Estados Unidos mira el sistema con desconfianza.

A diferencia de las aplicaciones de pago gestionadas por bancos privados, PIX está regulado por el Banco Central de Brasil. Su enorme popularidad impulsó transacciones por unos 7 mil millones de dólares el año pasado, aunque ahora está en la mira del gobierno de Estados Unidos por denuncias de prácticas comerciales desleales al eludir redes de crédito tradicionales como Visa y Mastercard.

“El mejor método de pago es PIX, el más usado. Ya nadie anda con efectivo, todo el mundo usa el teléfono, así que usan PIX”, aseguró Luis Felipe de Almeida, un vendedor de 21 años de mate helado y bizcochos Globo en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro.

Lanzado en 2020, PIX permite que cualquier persona con un número de identificación de contribuyente individual brasileño (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF), empresas registradas o entidades gubernamentales transfieran fondos en tiempo real. El único requisito es tener una cuenta bancaria brasileña. Los visitantes de otros países (como Argentina) pueden operar con PIX a través de aplicaciones que convierten la moneda extranjera en reales.

PIX también funciona con códigos QR. Las personas no pagan comisiones por transferencias con PIX y, aunque algunos bancos cobran a las empresas una comisión por las transacciones, estas son significativamente más bajas que las transferencias bancarias regulares en Brasil, que además podrían tardar horas en completarse.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió una investigación en julio sobre PIX, con el argumento de que se impone una competencia desleal a los operadores de tarjetas de crédito norteamericanas porque ofrece una alternativa a las comisiones por transacción.

En la mira de los criminales

Los brasileños de clase media usan PIX para todo, tanto para pagos pequeños como para compras grandes. Pese a su éxito, no está exento de fallas. Redes criminales advirtieron de que podían explotar el sistema robando teléfonos y transfiriendo al instante decenas de miles de reales brasileños.

Autoridades brasileñas suelen cerrar cuentas bancarias involucradas en transacciones sospechosas, además de imponer límites a las transferencias con PIX desde las 8 de la noche hasta la mañana siguiente, para que los estafadores no puedan mover grandes sumas de una sola vez, ya que la mayoría de los clientes no presta atención a los mensajes en sus teléfonos sobre transacciones en su cuenta.

El Foro Brasileño de Seguridad Pública estima que entre 24 millones y 28 millones de personas fueron afectadas por delitos relacionados con PIX entre enero y septiembre del año pasado, aunque no tiene una estimación de cuánto se perdió.