La Capital | Alvear

Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear

Tiene 46 años y fue imputado por tres hechos cometidos entre marzo y abril. La Fiscalía lo acusa de llevarse bolsas de portland, herramientas y materiales de construcción. Quedó en prisión preventiva por 120 días.

13 de mayo 2026 · 17:14hs
El gasista tenía datos de viviendas de Alvear

El gasista tenía datos de viviendas de Alvear

Un plomero y gasista de 46 años, Osvaldo Omar D. fue imputado por tres hechos ocurridos entre marzo y abril en distintas construcciones de la localidad de Alvear. Una vez concluida la audiencia el juez Aldo Bilbao Benítez dictaminó prisión preventiva por 120 días tras ser sospechoso de cometer una serie de robos y hurtos en obras y viviendas de la zona. El fiscal de la causa, Carlos Covani expresó que permanecerá detenido hasta el 9 de septiembre de 2026 mientras avanza la investigación.

Según la acusación fiscal el imputado actuó en tres oportunidades entre marzo y abril de este año, aprovechando la ausencia de moradores y la vulnerabilidad de construcciones en obra para llevarse materiales y herramientas. El primer hecho se registró el 15 de marzo en una obra ubicada en calle La Granada al 1300. De acuerdo con la investigación, el acusado rompió un candado y sustrajo cuatro bolsas de portland.

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Otros robos

El 18 de abril ingresó a una vivienda de San Nicolás al 800, de donde robó dos palas y una amoladora. El tercer episodio ocurrió el 24 de abril, cuando regresó a la misma obra de calle La Granada y se llevó más bolsas de portland y material plasticor.

El gasista fue detenido el 9 de mayo, cerca de las 9 de la mañana, durante un operativo realizado por personal de la Sub Comisaría 8ª de Alvear, asimismo, indicaron que el procedimiento fue posible gracias al sistema de monitoreo 360° de cámaras de seguridad de la localidad. Tras ser identificado, Osvaldo Omar D. fue trasladado a dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI), donde quedó a disposición de la Justicia.

Durante la audiencia imputativa, la defensa solicitó la libertad bajo una fianza de 100 mil pesos y medidas de restricción de acercamiento. Sin embargo, el magistrado rechazó el planteo y ordenó su alojamiento inmediato en el Servicio Penitenciario. La causa quedó calificada provisoriamente como robo, hurto y violación de domicilio en concurso real. Desde Fiscalía señalaron que continuarán reuniendo pruebas para determinar si existen otros hechos similares vinculados al acusado.

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