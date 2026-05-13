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Cumbre de Trump y Xi Jinping en China: el encuentro que podría cambiar el panorama comercial a nivel mundial

Los máximos mandatarios intentan dejar atrás los aranceles. El establishment estadounidense, con Elon Musk a la cabeza, viajó junto al presidente norteamericano

13 de mayo 2026 · 17:12hs
El presidente de Estados Unidos

Foto: Mark Schiefelbein / AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este miércoles al aeropuerto de Pekín junto a los principales empresarios norteamericanos.

La guerra arancelaria dispuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra China parece comenzar a desescalar a partir de la visita que el mandatario realiza esta semana al país asiático, en donde se reunirá con su par chino, Xi Jinping, en busca de destrabar relaciones comerciales que hasta hace diez años eran fructíferas para ambas naciones, pero que desde el primer desembarco en la Casa Blanca de Trump comenzaron a romperse.

El año pasado, tanto Estados Unidos como China demostraron hasta qué punto podían perjudicarse mutuamente en una guerra comercial. La idea central del encuentro, que aún no se concretó pero que comenzó con un recibimiento por demás de amistoso a Trump en el aeropuerto de Pekín, da indicios de que el eje central de la reunión será reparar el daño que se causaron entre ambos países.

Trump no viajó solo. A su comitiva política, sumó a las principales figuras del establishment estadounidense, casi todos directores ejecutivos de las firmas que representan: Elon Musk (Tesla y SpaceX, entre otras empresas), Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia), Robert Ortberg (Boeing), Larry Fink (Blackrock), Stephen Schwarzman (Blackstone), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Jim Anderson (Coherent), Lawrence Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Jacob Thaysen (Illumina), Michael Miebach (Mastercard), Dina Powell McCormick (Meta), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm) y Ryan McInerney (Visa).

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Especialistas marcaron que no se volverá a la época dorada de las décadas de 2000 y 2010, cuando el comercio entre ambos países era por demás de fluido. Pero sí la idea es destrabar la situación a la que se llegó, que incluyó reubicaciones de las firmas para esquivar aranceles y búsqueda de nuevos mercados. Por caso, la agencia AP citó que muchas empresas estadounidenses han trasladado su producción fuera de China a países como Vietnam e India, mientras que firmas chinas se han esforzaron por encontrar nuevos clientes en Europa y el sudeste asiático.

Nueva tregua comercial

Ambos países descubrieron que se necesitan mutuamente. "La idea de que China sea totalmente independiente de nosotros y nosotros de China, creo, es una ficción", dijo a AP el financiero Wilbur Ross, quien se desempeñó como secretario de Comercio de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump. La cumbre de esta semana se centra principalmente en mantener la estabilidad de la relación económica. Por el momento, se esperan anuncios políticos modestos y que, probablemente, se prorrogue la tregua comercial alcanzada en octubre pasado.

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Elon Musk encabeza la lista de empresarios estadounidenses que acompañaron a Trump a China.

Elon Musk encabeza la lista de empresarios estadounidenses que acompañaron a Trump a China.

La reunión tiene especial atención de los agricultores estadounidenses, que quedaron excluidos del mercado chino de la soja durante buena parte del año pasado, y de los fabricantes estadounidenses, que perdieron el acceso a los minerales de tierras raras de China que necesitan para fabricar desde teléfonos inteligentes hasta aviones de guerra.

Muchas empresas estadounidenses están reduciendo su presencia en China. Apple trasladó parte de la producción de sus iPhones a la India y Nike aumentó la producción en Vietnam, por citar algunos ejemplos.

Estados Unidos y China, una relación que fue próspera

Antes de que Trump comenzara a imponer aranceles a las importaciones chinas en 2018, el arancel promedio de Estados Unidos sobre China se situaba en el 3,1%. Ahora, incluso después de haber disminuido desde los niveles de tres dígitos que alcanzaron brevemente el año pasado, todavía se encuentran en casi el 48%, según indicó a la agencia Chad Bown, del Instituto Peterson de Economía Internacional.

En 2016, Estados Unidos comerciaba más con China que con ningún otro país: el comercio entre ambos países —exportaciones e importaciones— representó más del 13%. Pero el año pasado, la participación de China se redujo a la mitad, hasta el 6,4%. México y Canadá superaron a China, convirtiéndose en los dos principales socios comerciales de Estados Unidos.

trump china

El problema del auge comercial entre Estados Unidos y China antes de la presidencia de Trump radicaba en su desequilibrio: China vendía mucho más a Estados Unidos de lo que compraba. El déficit estadounidense en el comercio de bienes y servicios con China alcanzó un máximo de 377 mil millones de dólares en 2018. El año pasado, se redujo a 168 mil millones de dólares, el nivel más bajo desde 2004.

Aun así, China ha exportado tanto a otros mercados —en particular al sudeste asiático y a Europa— que el año pasado registró un superávit comercial mundial récord de 1,2 billones de dólares.

Historial de aranceles

La disputa comercial entre Estados Unidos y China no se quedó solamente en la imposición mutua de aranceles.

Estados Unidos impidió el envío de los chips informáticos más avanzados a China, mientras que los chinos respondieron a ello cortando periódicamente el suministro de minerales de tierras raras, cruciales para la electrónica.

El año pasado, China limitó las exportaciones de tungsteno —un metal extremadamente resistente utilizado en la defensa, la industria aeroespacial y la fabricación de dispositivos médicos— debido a que puede ser utilizado tanto por el ejército como por la industria privada. China controla aproximadamente el 80% de la producción mundial de tungsteno.

>> Leer más: Donald Trump amenazó con "tomar el control" sobre Cuba "casi de inmediato"

Los asiáticos dejaron de comprar soja estadounidense, una medida que configuró un golpe certero a los partidarios de Trump en las zonas rurales de Estados Unidos. Por eso, en octubre, luego de las conversaciones entre ambos países y la conformación de una tregua, los chinos reanudaron las compras. Sin embargo, las exportaciones de soja estadounidense a China cayeron un 75% durante el año pasado.

Los ataques recíprocos demostraron hasta qué punto Estados Unidos y China pueden dañarse mutuamente. Ahora, hay esperanza de que Trump y Xi Jinping logren bajar la tensión esta semana.

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