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Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer de 71 años

Los hechos ocurrieron en la zona oeste y en Pasaje Rezzara y Patricias Argentinas. Un hombre recibió un disparo en una pierna y una mujer mayor terminó internada tras una pelea barrial que derivó en tiros y cinco demorados.

13 de mayo 2026 · 15:55hs
Las calles de barrio Triángulo y Moderno

Las calles de barrio Triángulo y Moderno, donde se produjo el ataque. 

Una serie de ataques a balazos se dieron en distintos puntos de la ciudad. Un hombre de 27 años fue baleado en la madrugada en la zona oeste de Rosario. Fue cerca de las 2 en la esquina de Biedma y Felipe Moré. La víctima, Nahuel Dante D, declaró que un desconocido le disparó sin más. El herido fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una lesión en la pierna izquierda y quedó sometido a estudios médicos.

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El joven se dirigió a la Comisaría 19º para pedir ayuda y desde allí personal policial coordinó el traslado al HECA. El médico de guardia, confirmó una herida de arma de fuego en el miembro inferior izquierdo. Según declaró Nahuel el agresor se le acercó repentinamente y efectuó el disparo.

Pelea barrial

Por otro lado en Pasaje Rezzara y Partricias Argentinas una mujer de 71 años resultó herida de bala tras una pelea ocurrida entre varias personas. La denuncia a tiempo por parte de vecinos permitió que mediante una persecución policial se detuviera a cinco personas involucradas por encubrimiento de los partícipes de la pelea. Entre los identificados se encuentran Eduardo Salvador A., Carolina Betiana B., Melodi Ciara A., Luciana Marisol Fernández F y el adolescente Aaron Joaquín L.

Según datos policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico recibieron un alerta sobre la situación en que que varios luego de los disparos sospechosos escaparon hacia el sur tras el conflicto. Así los agentes ingresaron a una vivienda de Ameghino al 100 con autorización de la propietaria y allí concretaron las detenciones.

Durante el procedimiento fueron secuestrados nueve celulares y una bicicleta, que habría sido descartada durante la fuga. La víctima, María Eva B., fue trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña y luego derivada al Sanatorio Laprida.

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