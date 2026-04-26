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Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción turística en la costanera norte

El viernes se publicó la licitación para la ejecución del parque acuático. Aseguran que el proyecto busca fortalecer el turismo y revalorizar el espacio público

26 de abril 2026 · 10:54hs
Ya se muestran maquetas del proyecto para el Parque Acuático que le cambiará la cara a la costanera norte.

Ya se muestran maquetas del proyecto para el Parque Acuático que le cambiará la cara a la costanera norte.

La provincia de Santa Fe y la Municipalidad publicaron el llamado a licitación para la construcción del nuevo Parque Acuático en el balneario La Florida, una iniciativa que apunta a consolidar el perfil turístico de la ciudad y a recuperar un sector ribereño hoy deteriorado.

La obra será financiada por la provincia y ejecutada por el municipio, que publicó los pliegos licitatorios el pasado viernes. Según lo previsto, el nuevo equipamiento estará disponible a partir de la próxima temporada de verano y se integrará a la oferta recreativa del frente costero rosarino. El objetivo es realizar una reconversión integral de la costanera norte, interviniendo en en el ingreso sur del balneario, la Rambla Catalunya, los bares de playa, nuevos mercados y ofertas integrales.

El proyecto se emplaza estratégicamente en el ingreso sur del balneario y propone una reorganización integral del acceso, resolviendo la transición entre la ciudad y el río mediante un esquema unificado que ordena el flujo de visitantes. La intervención contempla un nuevo ingreso, áreas de estacionamiento, circulación peatonal jerarquizada y bicisendas, con el objetivo de garantizar una llegada segura y fluida.

Respeto por el entorno

Según destacan desde el municipio, uno de los aspectos centrales de la propuesta es el respeto por el entorno natural. El diseño preserva el frente ribereño mediante el uso de vegetación autóctona que actúa como transición entre el área de piletas y la playa de arena. Además, la intervención se concentra en un sector actualmente degradado, hoy lleno de cemento, sin afectar la playa ni la vegetación existente.

>>Leer más: Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que se trata de un proyecto “único en la provincia, de mayor dimensión que otros complejos similares de la región”, y remarcó que busca “ofrecer una alternativa recreativa accesible y consolidar la oferta turística local”. En ese sentido, subrayó que “Rosario ha fortalecido su perfil turístico en los últimos años, con festivales y congresos, y queremos acompañar ese proceso con infraestructura de calidad”.

Valor del espacio público

El mandatario también puso el acento en el valor del espacio público: “Los rosarinos y vecinos de toda la región podrán disfrutar la ciudad de otra manera. Recuperar el uso y el disfrute de estos ámbitos es un objetivo central de la gestión”.

A su vez, el intendente Pablo Javkin remarcó la importancia de recuperar todo el sector y transformarlo en un nuevo polo turistico: “Hoy Rosario es una de las experiencias urbanas más interesantes del país, un destino que tiene versatilidad y opciones, y nos parece importante sumar un nuevo atractivo en ese sector que hace décadas no se interviene. El turismo genera empleo, movimiento económico, y motoriza la economía de la ciudad. Será una gran oportunidad para seguir potenciando ese sector de la costanera”.

Los detalles del parque acuático

El núcleo del parque estará conformado por un sistema de espejos de agua de formas orgánicas, diseñado bajo criterios de seguridad y accesibilidad universal. El predio se organizará en dos áreas principales interconectadas.

Por un lado, el sector infantil, ubicado al norte, contará con juegos de baja profundidad, toboganes de menor escala y dispositivos de aspersión, pensados para el público más pequeño. En el extremo sur, en tanto, se emplazará la torre de toboganes, una estructura de gran altura que concentrará diferentes propuestas de deslizamiento —abiertas, cerradas y de caída rápida—, optimizando el uso del espacio vertical.

El conjunto se completará con un solárium perimetral seco, equipado con reposeras fijas y bancos, y articulado mediante senderos que ordenan la circulación interna.

En paralelo, el proyecto incorpora un edificio de servicios y concesiones de diseño contemporáneo, con amplias superficies vidriadas y vistas al río Paraná y al puente Rosario-Victoria. Allí funcionarán los vestuarios, sanitarios, enfermería y dependencias administrativas, además de un sector gastronómico con mesas al aire libre sobre un deck elevado.

Desde la Municipalidad apuntaron que la iniciativa “no solo fortalece la imagen turística de la ciudad, sino que también promueve la inclusión y la vida activa, transformando la ribera en un espacio público de calidad”.

El parque acuático de la costanera norte se proyecta así como una intervención integral de renovación urbana, orientada a jerarquizar el frente costero, fomentar el uso recreativo del espacio público y consolidar una nueva centralidad vinculada al río.

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