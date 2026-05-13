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Hantavirus: cuál fue el peor brote en Santa Fe y qué esperar después del crucero

El hantavirus está en el centro de las noticias. En la Argentina es endémica. Cuál fue la situación en la provincia en los últimos años

13 de mayo 2026 · 13:19hs
Especialistas toman muestras y retiran material que estuvo en contacto con los pasajero del crucero durante el brote de hantavirus

Especialistas toman muestras y retiran material que estuvo en contacto con los pasajero del crucero durante el brote de hantavirus

Entre 2018 y 2019, Argentina vivió una situación crítica e inédita en relación con el hantavirus, enfermedad transmitida por roedores silvestres. El gran brote se dio en Chubut, en Epuyén: fue el más grave que recuerde el país con 34 casos confirmados y 11 muertos, e incluyó contagio entre personas, algo muy poco frecuente. Ahora, la enfermedad vuelve a estar en el centro de la atención por lo sucedido en un crucero que zarpó justamente desde el sur del país: tres pasajeros murieron y hay decenas en cuarentena, entre ellos un argentino. Este miércoles se conoció, además, que una viajera oriunda de Francia está grave.

En Santa Fe, nunca se dio una situación similar de tantos contagios en un mismo grupo, pero es cierto que hay un número sostenido de casos en los últimos años, en especial en 2024 y 2025, que pusieron en alerta a los sistemas sanitarios para poder diagnosticar rápidamente los casos. Así, la provincia, donde la enfermedad es endémica, estuvo entre las que tuvo más contagios en la Región Centro de la Argentina.

Para el hantavirus no existe una vacuna ni un tratamiento específico, pero cuanto antes se sepa hay más chance de que los médicos puedan ayudar en la recuperación del paciente.

El hantavirus se puede adquirir a cualquier edad, y si bien es más común en zonas rurales la infección puede suceder en otros espacios, más urbanos.

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"El hantavirus es una zoonosis emergente causada por virus del género Orthohantavirus. La transmisión a los seres humanos ocurre principalmente por la inhalación de aerosoles contaminados con partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres. En América, la presentación clínica más frecuente es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), que se caracteriza por un inicio abrupto de fiebre, malestar general y síntomas gastrointestinales, seguido de la aparición de dificultad respiratoria e hipotensión. Esta enfermedad presenta una elevada letalidad, con variaciones regionales que, en Argentina, oscilaron entre el 10% y el 32% durante el periodo 2019/ 2024", indica el último informe epidemiológico de la provincia.

Este 2026, en Santa Fe, hasta mediados de mayo no se diagnosticaron casos. En temporadas anteriores la cepa Andes no fue registrada en esta zona.

hantavirus rata
Preocupan los casos de hantavirus en Santa Fe, mientras el dengue da tregua

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Las zonas de riesgo

En la Argentina se identificaron áreas de riesgo en cuatro regiones geográficas: Noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa y Chaco), Centro (Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y Sur (Neuquén, Río Negro y Chubut). "Si bien los casos se notifican durante todo el año, se observa una marcada estacionalidad, con mayor incidencia entre octubre y mayo. La distribución de los reservorios, junto con la creciente interacción humana con ambientes silvestres, la destrucción del hábitat, el establecimiento de pequeñas urbanizaciones en zonas rurales y los efectos del cambio climático, contribuye a la aparición de casos fuera de las zonas históricamente endémicas".

Entre humanos

Lo que sucedió en el crucero que zarpó desde Ushuaia a Cabo Verde, recorriendo el Atlántico, fue una tragedia que aún no termina. El viaje comenzó el primero de abril. En altamar, algunos viajeros comenzaron a tener síntomas severos como fiebre, dolores musculares y descompensación general. Se determinó que la causa era el hantavirus, pero el brote fue causado por una cepa poco común, que se transmite entre humanos, denominada Andes, y típica de la Patagonia argentina.

En principio, los primeros contagiados, que murieron pocos días después, habían estado realizando una experiencia para observar aves en un basural, antes de subir al crucero. Justamente las zonas al aire libre con desechos de todo tipo, áreas con yuyos altos, y los lugares cerrados como los galpones donde puede circular el ratón infectado son el terreno adecuado para enfermarse, ya que se puede tomar contacto o se pueden aspirar heces, restos de orina o saliva del animal.

El informe oficial de Salud en Santa Fe, indica que "la posibilidad de transmisión interhumana _solo asociada a algunos genotipos del virus Andes_ refuerza la necesidad de una vigilancia epidemiológica robusta y sensible. El Manual de Normas de Eventos de Notificación Obligatoria define los criterios para sospechar infección por hantavirus en personas que residan o hayan estado en zonas con circulación viral y presenten fiebre sin etiología definida, que pueden estar acompañadas de mialgias, escalofríos, astenia, cefalea o dolor abdominal, habiendo tenido en las seis semanas previas exposición a roedores o sitios donde habita el reservorio, o contacto estrecho con un caso confirmado de hantavirosis por virus Andes".

2026-05-10 crucero hantavirus

Los números en la provincia

En la provincia de Santa Fe en 2024 se notificaron un total de 508 casos al evento de hantavirosis de los cuales fueron confirmados 9 casos (7 del sexo masculino y 2 del sexo femenino). La mediana de edad de los casos confirmados fue de 35 años. La distribución según departamento fue: cinco casos del departamento Rosario y un caso en cada uno de los siguientes departamentos: San Cristóbal, San Javier, San Jerónimo y San Lorenzo. Cabe mencionar que 8 (89%) de los 9 casos requirieron internación.

Durante el año 2025 se notificaron en la provincia un total de 514 casos al evento de Hantavirosis de los cuales se confirmaron 13 casos (11 del sexo masculino y 2 del sexo femenino). La mediana de edad de los casos confirmados fue de 43 años. La distribución por departamento de residencia habitual de los casos fue: cuatro casos del departamento Rosario, tres casos del departamento La Capital y un caso en cada uno de los siguientes: departamentos Belgrano, Garay, San Javier, San Jerónimo, San Lorenzo y Vera. De los 13 casos confirmados, 11 (85%) casos requirieron internación.

En lo que va del 2026 se notificaron un total de 250 casos sospechosos de hantavirosis de los cuales ninguno fue confirmado.

Salud pública y privada continúan con la vigilancia activa de casos y la prevención de los mismos, mediante información a los equipos de salud y población en general, detalla el documento.

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