Se viene otro Rocksariazo Fest, con bandas emergentes de distintas generaciones

La octava edición del evento tendrá lugar este sábado 16 en la Asociación Japonesa, con cierra a cargo de un tributo a Almafuerte

Homenaje, banda tributo a Almafuerte, será la encargada de cerrar la octava edición del Rocksariazo Fest

Se viene un nuevo Rocksariazo Fest. La octava edición del evento pondrá el foco en unir a bandas jóvenes con otras de mayor recorrido, buscando la sinergia entre las generaciones. El evento tendrá lugar este sábado 16 de mayo, a las 20, en la Asociación Japonesa (Iriondo 1035).

Por el escenario pasarán bandas de rock y heavy metal, con cierre a cargo de Homenaje, “el mejor tributo a Almafuerte del país”. El grupo desplegará todos los clásicos de la banda creada por Ricardo Iorio, como broche de oro para la jornada.

El Rocksarizo Fest brinda un espacio de encuentro y difusión para bandas emergentes de la ciudad y la región. El evento emerge de dos pilares vinculados: el programa local Rocksariazo Tv (hace quince años al aire y devenido un ciclo “legendario de la región y la provincia”) y el certamen Sub21, que desde 2023 busca promover, incentivar y difundir el trabajo de bandas locales de rock (y sus variantes) formadas por jóvenes.

En búsqueda de la sinergia intergeneracional

Desde la edición 2025, busca cruzar a bandas de mayor recorrido con bandas jóvenes. De esta manera, se busca que los músicos con más experiencia conozcan el futuro del rock rosarino y que quienes están dando sus primeros pasos se nutran de esa trayectoria.

La música en vivo comenzará a las 20 de la mano de Slam, banda elegida por el voto del público en redes sociales. Luego seguirá Alboroto, grupo de la camada del Sub 21. Otra propuesta de esa generación es Hiena, banda de hardcore groove que promete desplegar todo su potencial en vivo y hacer “poguear” a sus seguidoras y seguidores.

La cuarta banda en escena será Cabezas Rodantes, provenientes del Gran Rosario, con un rock pesado más barrial. Actualmente se encuentran presentando su primer disco, “El camino” (2025) y en junio comenzarán a grabar el segundo álbum.

La antesala al cierre será de la mano de Tamadre, banda que está festejando sus trece años de carrera y que recientemente se presentó en vivo como invitados de La H No Murió.

De la mano de Homenaje llegará el final de la octava edición. Este cuarteto, integrado por Nicolás Gomez (batería), Brian Ramos (bajo), Alberto Dandrea (guitarra) y Cristian Luccisano (voz), despliega un fiel tributo a Almafuerte.