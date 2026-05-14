Newell's se enfoca ahora hacia adentro y entra en clima institucional

Hoy, desde las 18, en Newell's se realizarán las asambleas especial y ordinaria en la sede del Parque. Se presentarán los resultados de la auditoría a la gestión de Astore

Según lo que trascendió desde Newell's, la deuda que quedó de la gestión anterior se ubica entre los 30 y 35 millones de dólares

Mientras el plantel de primera división de Newell's transita su período de vacaciones, esta tarde, se desarrollarán las asambleas especial y ordinaria, en la sede del parque Independencia. Este importante encuentro de carácter institucional, se realizará desde las 18, en el estadio cubierto rojinegro.

De esta manera, la actual directiva pondrá a consideración de los socios, cuestiones de gran relevancia interna, entre ellas, las conclusiones y los resultados obtenidos de la auditoría que se practicó sobre el período que gobernó Ignacio Astore.

Según lo que trascendió desde la entidad rojinegra, la deuda que quedó de la gestión anterior se ubica entre los 30 y 35 millones de dólares.

La deuda en Newell's

Y esa impactante suma, generó un gran revuelo entre los hinchas y socios leprosos, ya que representa un enorme condicionante para la salud económica del club y, además, algunos protagonistas de la vida rojinegra entienden que se debería llevar a la Justicia a muchos de los que integraban la comisión directiva en la etapa anterior.

Claramente, es una cantidad que afecta el transitar de la entidad del parque Independencia, y esta puesta en conocimiento sirve para que todos en el universo rojinegro, adentro y afuera, puedan comprender la real magnitud y la severidad de los problemas económicos y financieros que están afrontando las actuales autoridades de Newell’s.

Esto llevó a la cúpula dirigencial, liderada por el presidente Ignacio Boero, a salir a comentar públicamente con los medios de prensa locales los números aproximados de la deuda, y el peso que tiene en esta instancia de reconstrucción, pero que de igual manera se sienten que están en condiciones de enfrentar esta situación, tan delicada y grave a nivel económico.

Así fue que dejaron trascender que la deuda ronda entre 30 y 35 millones de dólares, y que ese monto se triplicó en los últimos 4 años, dejando en evidencia el desastre del ciclo que condujo Astore.

Obviamente, desde esa plataforma de análisis se llevarán adelante fuertes y agitados debates dentro del curso de las asambleas.

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Tiempo de asambleas en Newell's

Según lo establecido por el estatuto y el reglamento general, los requisitos para participar en la reunión son: ser mayor de 21 años, contar con 3 años de antigüedad societaria, ser socio activo o vitalicio, presentarse con carnet con cuota al día (mayo) y DNI.

La asamblea dará inicio, a las 18, en su primera convocatoria y, a las 19, en la segunda citación, para tratar el siguiente orden del día de la asamblea especial, que contendrá la elección de las autoridades, la designación de dos asociados a los fines de firmar el acta, la consideración y resolución del cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Una vez finalizada la misma, se dará inicio a la asamblea ordinaria para tratar la elección de las autoridades, la elección de dos asociados a los fines de firmar el acta, los motivos que dieron lugar a la convocatoria, la lectura y consideración de la memoria y balance general del ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, y el informe preliminar del estado de auditoría contable.

Desde el club, además, comunicaron que la documentación a considerarse se encuentra a disposición de los asociados en la sede social del club.

Estas asambleas le permitirán a socios y simpatizantes tener mucho más claro las complicaciones que atraviesan y dominan el estado de situación de la institución rojinegra, en un inicio de ciclo que no fue nada sencillo, y que estuvo matizado por un pésimo arranque futbolístico en el torneo Apertura, que le costó el puesto a a la dupla de entrenadores integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes no consiguieron ningún triunfo y los muy pobres rendimientos derivaron en una salida muy temprana que obligó a replantear todo, demasiado rápido.

Ese mal arranque también dejó afuera del camino a Roberto Sensini, quien se desempeñaba como director deportivo y fue el responsable de la elección de los técnicos y los refuerzos.

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Kudelka calmó las aguas en Newell's

En un club de fútbol como Newell’s, donde todo se encuadra, se analiza, se valora y se mide desde la perspectiva resultadista de la realidad del primer equipo, el muy mal comienzo de año terminó generando una plataforma de inicio repleto de inconvenientes, donde la Lepra no podía hacer pie para poder empezar a caminar y a recorrer su sendero futbolístico.

Entre esos intentos fallidos, que despertaron lógicas y serias preocupaciones en el pueblo rojinegro, fue el arribo del Frank Kudelka el que consiguió volver a poner la nave dentro del trayecto apuntado.

Todo lo otro no funcionó, por eso el trascendente valor del papel de conductor que se decidió a asumir y que hoy lo llenan de elogios entre los hinchas.

Y si Newell’s, puede llegar a desarrollar estas asambleas en un clima de relativa serenidad y normalidad, es producto de esta respuesta que logró forjar el entrenador en los últimos partidos, quien se ganó merecidamente el derecho a tomar decisiones importantes dentro de las estructura del fútbol.

El fútbol, y los clubes de fútbol, transitan, sufren y palpitan todo alrededor del fútbol de primera división. Así se valora en su verdadera medida lo logrado por Kudelka. El DT, frenó la caída y otorgó un poco de paz, en medio de una crisis que amenazaba con extenderse y seguir destruyendo todo a su paso.