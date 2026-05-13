Quién es el escritor rosarino que fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires

Juan Vitulli, licenciado en Letras por la UNR, se llevó el primer puesto del Premio Literario Fundación El Libro en la edición 2026 del gran evento cultural

Un escritor rosarino fue galardonado con una importante distinción en la Feria del Libro de Buenos Aires . Se trata de Juan Vitulli , cuyo libro de cuentos "El surco y el peso" se llevó el primer puesto del Premio Literario Fundación El Libro. Vitulli es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El jurado, integrado por A gustina Bazterrica, Enzo Maqueira y Ricardo Romero resolvió por unanimidad distinguir al rosarino por este libro de cuentos, y expresó: "Grandes estacionamientos bajo el sol o la nieve, silos reconvertidos, fábricas al borde del abandono, supermercados llenos de ecos: un gótico suburbano, de mediodía interminable, por el que deambulan los fantasmas encandilados que el capitalismo deja a su paso".

"Los cuentos de este libro construyen un paisaje agobiante, desolado, una llanura que queda lejos de todo, incluso del presente. Y, a su vez, esta llanura, con sus abrumadoras extensiones que parecen anular la posibilidad de la huida o la redención, sostiene a los personajes que habitan sus historias conjurando una extrañeza que sobrevive a todo", siguió el jurado.

El nuevo libro formará parte del catálogo de la editorial rosarina Beatriz Viterbo. Será el segundo volumen de cuentos de Juan Vitulli que publica este sello. El primero fue "Interiores", publicado en 2023 en la Colección Ficciones.

Quién es Juan Vitulli, el escritor rosarino que fue premiado en la Fería del Libro

Juan Vitulli nació en 1975 en Rosario, Provincia de Santa Fe. Estudió Letras en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. En el año 2003 viajó a los Estados Unidos, donde obtuvo una maestría y un doctorado en Literatura Española.

Desde el 2007 vive en South Bend, Indiana. Actualmente, es profesor de literatura barroca en la University of Notre Dame. Entre sus obras se encuentran "Mis Piletas Alemanas" (Bulke Editores, 2025), "De Natando" y "Otras Criaturas de la Costa" (Brumana, 2024) y el libro de cuentos Interiores (Beatriz Viterbo, 2023).