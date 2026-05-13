Alerta en otro crucero: confinaron en Francia a más de 1.700 personas por un posible brote de norovirus

Más de 1.700 pasajeros y tripulantes quedaron aislados en Burdeos tras la muerte de un hombre de 90 años y decenas de casos con vómitos y diarrea

Las autoridades sanitarias francesas ordenaron el confinamiento de más de 1.700 pasajeros y tripulantes de un crucero atracado en Burdeos tras detectarse un posible brote de norovirus, un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis y suele expandirse rápidamente en espacios cerrados como barcos y hoteles.

La medida se tomó luego de la muerte de un pasajero de 90 años y de que unas 50 personas comenzaran a presentar síntomas compatibles con la infección, principalmente vómitos, diarrea y dolor abdominal.

El buque pertenece a la empresa Ambassador Cruise Line y transportaba a 1.233 pasajeros , en su mayoría provenientes del Reino Unido e Irlanda, además de tripulación.

El norovirus es una de las principales causas de gastroenteritis aguda en el mundo y se caracteriza por su altísima capacidad de contagio.

La transmisión puede producirse:

por contacto directo con personas infectadas

mediante alimentos contaminados

a través de superficies donde el virus permanece activo

Los brotes suelen multiplicarse rápidamente en ambientes cerrados y de convivencia intensa, como cruceros, geriátricos, hospitales o instituciones educativas.

Aunque generalmente no provoca cuadros graves y los síntomas desaparecen en pocos días, puede resultar peligroso en adultos mayores o personas vulnerables por el riesgo de deshidratación y complicaciones asociadas.

>> Leer más: Hantavirus en un crucero: una pasajera francesa está muy grave

La investigación sanitaria

El crucero había partido desde las islas Shetland y realizó escalas en Belfast, Liverpool, Brest y finalmente Burdeos, desde donde debía continuar viaje hacia España.

Según informaron autoridades sanitarias francesas, el mayor número de casos se registró el 11 de mayo mientras el barco se encontraba en Brest.

Las primeras pruebas realizadas a bordo no confirmaron aún la presencia de norovirus, aunque continúan los análisis en hospitales franceses para determinar el origen exacto del brote. Por el momento, tampoco se descarta una contaminación alimentaria.

Qué medidas tomaron en el barco

Tras detectarse los primeros casos, la empresa activó protocolos sanitarios especiales dentro del crucero.

Entre las medidas implementadas figuran refuerzo de limpieza y desinfección, restricciones en áreas comunes, cambios en el servicio gastronómico, controles médicos a pasajeros y recomendaciones permanentes de higiene de manos.

La compañía aseguró además que informó inmediatamente la situación a las autoridades francesas.

Por qué estos brotes suelen expandirse rápido

Los cruceros son considerados entornos especialmente sensibles para este tipo de virus por la convivencia prolongada entre miles de personas en espacios relativamente reducidos.

Además, el norovirus puede contagiarse incluso antes de que aparezcan síntomas y continuar transmitiéndose varios días después de la recuperación clínica.

El consumo de mariscos o moluscos crudos o poco cocidos también aparece entre las principales fuentes de infección asociadas a brotes internacionales.