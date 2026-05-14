Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Dos dotaciones de bomberos trabajaron hasta la medianoche para apagar el fuego en un galpón ubicado a pocas cuadras del bulevar Oroño

El incendio se produjo en un inmueble ubicado sobre Moreno al 5800.

La zona sur rosarina fue escenario de un importante incendio este miércoles a la noche. Fuentes oficiales confirmaron que el siniestro se produjo en el galpón de una chatarrería y requirió varias horas de trabajo para neutralizar el peligro adentro del inmueble.

Bomberos zapadores y voluntarios respondieron al pedido de ayuda a las 21 en Moreno al 5800 . En primera instancia, sólo se registraron daños materiales y no había personas lesionadas como consecuencia del episodio.

El operativo con dos dotaciones se extendió prácticamente hasta la medianoche. Los agentes a cargo de apagar las llamas tuvieron que reabastecerse con aguas varias veces hasta que consiguieron controlar la situación a unas cuadras del bulevar Oroño.

El depósito donde tuvo lugar el siniestro ocupa unos 360 metros cuadrados en inmediaciones del cruce de Benito Suárez y Madre Cabrini . La intervención de los bomberos permitió evitar que el fuego se propagara hacia otros inmuebles linderos.

Incendio Moreno 5800 Video: Bomberos Zapadores.

Mientras una parte de los agentes trabajaba para sofocar las llamas, personal del Comando Radioeléctrico intervino en el operativo en la zona sur. Litoral Gas también colaboró en el procedimiento para inspeccionar las instalaciones y sectores aledaños.

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Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que el incendio destruyó tarimas de madera y varios elementos de plástico. Todo el material estaba almacenado dentro del galpón.

Por otra parte, los bomberos constataron que el fuego afectó las paredes y se deformó el techo del depósito. En esta instancia, el siniestro no había afectado a otras propiedades cercanas.