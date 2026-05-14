La Capital | La Ciudad | incendio

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Dos dotaciones de bomberos trabajaron hasta la medianoche para apagar el fuego en un galpón ubicado a pocas cuadras del bulevar Oroño

14 de mayo 2026 · 08:42hs
El incendio se produjo en un inmueble ubicado sobre Moreno al 5800.

Foto: Bomberos Voluntarios.

El incendio se produjo en un inmueble ubicado sobre Moreno al 5800.

La zona sur rosarina fue escenario de un importante incendio este miércoles a la noche. Fuentes oficiales confirmaron que el siniestro se produjo en el galpón de una chatarrería y requirió varias horas de trabajo para neutralizar el peligro adentro del inmueble.

Bomberos zapadores y voluntarios respondieron al pedido de ayuda a las 21 en Moreno al 5800. En primera instancia, sólo se registraron daños materiales y no había personas lesionadas como consecuencia del episodio.

El operativo con dos dotaciones se extendió prácticamente hasta la medianoche. Los agentes a cargo de apagar las llamas tuvieron que reabastecerse con aguas varias veces hasta que consiguieron controlar la situación a unas cuadras del bulevar Oroño.

Incendio impactante en el depósito de una chatarrería

El depósito donde tuvo lugar el siniestro ocupa unos 360 metros cuadrados en inmediaciones del cruce de Benito Suárez y Madre Cabrini. La intervención de los bomberos permitió evitar que el fuego se propagara hacia otros inmuebles linderos.

Incendio Moreno 5800

Mientras una parte de los agentes trabajaba para sofocar las llamas, personal del Comando Radioeléctrico intervino en el operativo en la zona sur. Litoral Gas también colaboró en el procedimiento para inspeccionar las instalaciones y sectores aledaños.

>> Leer más: Un chico de 12 años salvó a sus hermanos y a la abuela de un incendio

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que el incendio destruyó tarimas de madera y varios elementos de plástico. Todo el material estaba almacenado dentro del galpón.

Por otra parte, los bomberos constataron que el fuego afectó las paredes y se deformó el techo del depósito. En esta instancia, el siniestro no había afectado a otras propiedades cercanas.

Noticias relacionadas
Dotaciones de bomberos voluntarios de localidades de la región acudieron al incendio

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone

Casa en ruinas. Tras el incendio, la vivienda de Carla y sus tres hijos quedó inhabitable

Un chico de 12 años salvó a sus hermanos y a la abuela de un incendio

El incendio se desató después de las 20.

Un incendio en la zona norte de San Lorenzo movilizó a bomberos de toda la región

Así quedó la casa de Emiliano tras el incendio

Una familia perdió todo en el incendió de su casa en el barrio Tango y pide ayuda

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Lo último

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses

Di María: Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club

Di María: "Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club"

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años en un pasillo

Nemías Altamirano fue baleado a la noche en un sector cercano a un club infantil. Murió antes de que los médicos pudieran auxiliarlo

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años en un pasillo
Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán
POLICIALES

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros
La Ciudad

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Un centro de día al borde del cierre: Si no pagan, en agosto cerramos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un centro de día al borde del cierre: "Si no pagan, en agosto cerramos"

Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años
La Ciudad

Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Ovación
No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna, contó el papá de Gío Cantizano

Por Luis Castro
Ovación

"No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna", contó el papá de Gío Cantizano

No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna, contó el papá de Gío Cantizano

"No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna", contó el papá de Gío Cantizano

Newells se enfoca ahora hacia adentro y entra en clima institucional

Newell's se enfoca ahora hacia adentro y entra en clima institucional

Waterpolo: Argentina cumplió en la Copa del Mundo y se prepara para los Juegos Sudamericanos

Waterpolo: Argentina cumplió en la Copa del Mundo y se prepara para los Juegos Sudamericanos

Policiales
Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años en un pasillo
Policiales

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años en un pasillo

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

La Ciudad
Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur
La Ciudad

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Un centro de día al borde del cierre: Si no pagan, en agosto cerramos

Un centro de día al borde del cierre: "Si no pagan, en agosto cerramos"

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Uñac será precandidato a presidente por el PJ y pidió una interna cerrada
Política

Uñac será precandidato a presidente por el PJ y pidió una interna cerrada

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido
Policiales

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados
Economía

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

La mayoría de los brasileños paga con PIX, pero EEUU lo mira con desconfianza
El Mundo

La mayoría de los brasileños paga con PIX, pero EEUU lo mira con desconfianza

PSG sigue sumando: se quedó con su 14º título de la liga francesa
Ovación

PSG sigue sumando: se quedó con su 14º título de la liga francesa

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Por Martín Stoianovich
Policiales

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear
Policiales

Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus
El Mundo

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental
el mundo

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental

La UOM dijo presente en la jornada de actualización de legislación laboral
Política

La UOM dijo presente en la jornada de actualización de legislación laboral

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer
Policiales

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Auditorías a universidades: qué dice la ley sobre rendición de cuentas
Información General

Auditorías a universidades: qué dice la ley sobre rendición de cuentas

Quién es el escritor rosarino que fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires
La Ciudad

Quién es el escritor rosarino que fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires

Hantavirus: cuál fue el peor brote en Santa Fe y qué esperar después del crucero
Salud

Hantavirus: cuál fue el peor brote en Santa Fe y qué esperar después del crucero

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos
La Ciudad

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios
Información General

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna
Política

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone
LA REGION

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados
Policiales

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos detenidos, cocaína y autos incendiados

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario
La Ciudad

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario