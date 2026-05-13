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Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

La Fiscalía Regional de Rosario abrió la investigación sobre el episodio a partir de una denuncia policial sobre violencia de género

13 de mayo 2026 · 11:30hs
Javier B. tiene 31 años y se cayó de un balcón en Dorrego al 400.

Foto: Instagram/@guille.deluca.52.

Javier B. tiene 31 años y se cayó de un balcón en Dorrego al 400.

Un hombre de 31 años permanecía internado este miércoles tras la caída desde un balcón en medio de un operativo policial. El incidente se produjo en un edificio del centro rosarino e incluso se viralizó un video del momento en el que se golpeó contra el suelo.

Javier B. fue trasladado el últio martes a la tarde hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que sufrió lesiones graves en Dorrego al 400, donde había quedado colgado de la baranda de uno de los departamentos cercanos al cruce con la calle Tucumán.

Los primeros reportes oficiales indican que las fuerzas de seguridad provinciales fueron al edificio por una denuncia de violencia de género. Más tarde, el muchacho intentó trepar hacia la parte interior de un balcón del cuarto piso y finalmente se cayó a la vereda.

¿Qué le pasó al hombre que se cayó de un balcón céntrico?

La Brigada Motorizada de la Unidad Regional II fue a la esquina de Dorrego y Tucumán por una denuncia sobre violencia de género. Mientras otros agentes trabajaban en la vereda, Javier B. se golpeó contra un patrullero que ya estaba estacionado frente a la puerta del edificio.

Tras la caída, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargaron de llevar al paciente al Heca. Por otro lado, los policías entrevistaron a Estefanía F. sobre el vínculo con su pareja. La declaración de la mujer de 33 años quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 2ª.

>> Leer más: Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Al día siguiente, voceros del MPA confirmaron que la investigación quedó en manos de la unidad especializada en siniestros viales y Delitos Culposos. Todos los testimonios recabados hasta el momento indican que el hombre internado tiene problemas graves por consumo de estupefacientes.

Una de las primeras hipótesis que analizó la fiscal Mariana Prunotto se refiere a una cuestión de salud mental ligada al uso de drogas. La pareja de la víctima se refirió a este tema cuando la entrevistaron. Si bien todos los testigos coinciden en que el muchacho estaba alterado, aún no hay indicios de una discusión con la mujer antes de la caída.

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