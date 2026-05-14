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Di María: "Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club"

El capitán de Central salió al cruce de las declaraciones que hizo el presidente de Racing, Diego Milito, quien dijo: "Nos sentimos robados". Fideo habló en sus redes y dijo: "Caretas"

14 de mayo 2026 · 08:32hs
El fútbol no está manchado

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

"El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta", sostuvo Ángel Di María.
Di María: Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club

Ángel Di María realizó un fuerte posteo tras las duras declaraciones del presidente de Racing, Diego Milito, quien aseguró que se sintieron "robados" en la derrota por 2-1 por los cuartos de final del torneo Apertura y con dos jugadores menos en diversos pasajes del cotejo por expulsiones. "Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores", sentenció el futbolista.

Milito no ocultó su malestar después del polémico encuentro en el Gigante de Arroyito y las repercusiones incluso llegaron hasta Núñez, debido a que Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, volvió a mencionar la "guardia alta" luego de que se confirmara la semifinal ante el Canalla.

Jorge Almirón le contestó a Milito y algunos jugadores también se hicieron eco de los dichos, pero el que salió con dureza fue Di María. "Cómo molesta Central", arranca la publicación de Di María en su cuenta de Instagram y sigue: "Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace carga de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores".

>>Leer más: Milito no se guardó nada: "Hoy nos sentimos, una vez más, robados"

"Caretas", definió Di María a quiénes ahora se dedican a debatir penales y tarjetas, en tanto que una parte del texto parece dedico directamente a Milito, más allá de no nombrarlo.

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El disparo hacia Milito

El presidente de Racing habló de que el fútbol argentino necesitaba un cambio, que no se podía seguir así y Fideo tuvo una filosa respuesta: "Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club".

>>Leer más: "No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna", contó el papá de Gío Cantizano

Di María, también, aseguró que no había posición adelantada en el gol anuladio a Alejo Veliz cuando Racing ganaba por 1-0 y apuntó: "Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que sólo digan que nos ayudan?".

"El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta", cerró su publicación Angelito.

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