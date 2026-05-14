La Capital | Ovación | Di María

"No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna", contó el papá de Gío Cantizano

Federico, quien trabaja de bombero y atiende una verdulería junto a su esposa, habló con Ovación del sueño que cumplió su hijo jugando en Central después de "años de mucho sacrificio"

Luis Castro

Por Luis Castro

14 de mayo 2026 · 06:45hs
Federico Cantizano

Federico Cantizano, papá de Gío, tiene el tatuaje de Di María en la pierna y Fideo se lo firmó.
Gío Cantizano en La Paz

Gío Cantizano en La Paz, Entre Ríos, en un viaje familiar. Los chicos se pusieron a jugar al fútbol bajo la lluvia. 
No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna, contó el papá de Gío Cantizano

No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna, contó el papá de Gío Cantizano

LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia
El Rifle Castellano

El Rifle Castellano, entrenador de arqueros de Central. 
La familia unida. Federico junto a su esposa Silvana y sus hijos Gío (19 años)

La familia unida. Federico junto a su esposa Silvana y sus hijos Gío (19 años), Martina (17) y Lucas (10). Y el tío del jugador.
No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna, contó el papá de Gío Cantizano

"No heredó nada de mí, soy horrible", dispara con una sonrisa a pleno Federico Cantizano, el papá de Giovanni, uno de los pibes que llegaron a la primera de Central sorprendiendo con su juego y sin vergüenza deportivo. La felicidad que lo embarga tiene más que motivos suficientes porque después de un extenso camino de sacrificios, viajes a los entrenamientos, horas de espera, ayuda de compañeros de trabajo que lo cubrían en su puesto y ganando el peso justo para que nada falte en casa llegó el instante soñado. Una palabra remanida, pero que sintetiza a la perfección lo que transitan los familiares de los jóvenes que abrazan esta profesión y donde muchos quedan en el intento de ser jugadores. Su hijo tocó con personalidad la primera Canalla y hasta convirtió un gol, como un broche exacto para que el presente sea perfecto. Y para que su familia se inunde de felicidad por el momento y el orgullo de que su hijo "juegue y comparte vestuario con un campeón del mundo como Di María".

Justamente a Fideo el papá de Gío le confesó a Ovación que "lo tengo tatuado en mi pierna. Mi hijo le mandó una foto y le preguntó: «¿Cuándo se lo vas a firmar? Él es mi viejo», le mandó. «No, boludo. ¿En serio es de tu papá? Decile que venga mañana»". Así que ya me la firmó".

Federico (42 años) vive en la zona de Centeno y Crespo, en barrio Alvear, es bombero zapador desde hace 17 años y después de uno sin tener trabajo. Está casado con Silvana (40) y con tres hijos: Gío, Martina (17) y Lucas (10), quien también juega en las inferiores de Central y hace unos pocos días debutó en las infantiles de AFA.

¿Heredaron del padre el tema de futbolista? "No, yo soy horrible, ja", contestó en la charla con este diario sacándose de escena y argumentó: "Me gusta el fútbol, pero vengo de una familia de muchos hermanos (cuatro) y en su momento mis padres querían que estudiáramos. Terminé la secundaria y no estudié nunca más. Me dediqué a trabajar, lo hago desde muy chico. No por necesidad porque en en casa, gracias a Dios, nunca faltó nada. Trato de inculcarle a mis hijos el sacrificio y el trabajo. Que se vayan poniendo metas".

>>Leer más: La nueva joya de Central: las contundentes revelaciones de sus formadores sobre Giovanni Cantizano

image (16)

Si de trabajar se trata, Cantizano busca el progreso continuamente y con el máximo esfuerzo. Después de cumplir las horas de bombero "paso por casa, agarro la plata y me voy al mercado y estamos en constante movimiento. Por eso con mi señora pusimos una verdulería con el fin de tratar de progresar y de que no nos falten las comodidades básicas para cualquier persona".

En el largo andar de inferiores de Gío hubo una tarea compleja y llena de esfuerzo. Y así lo relató: "Con el papá de Elías Verón (Víctor) y el de Marco Vicente (Cristian), que está en reserva, nos turnamos para llevarlos a los entrenamientos. Los domingos preparábamos la semana y entre los tres, que vivimos más o menos cerca, nos dividíamos los días para llevar a los chicos. Giovanni llegó a Central en 2018. Ya casi con 12 años. Ellos ya estaban desde más chicos".

Fede y Gío Cantizano

Gío estaba en San José cuando observaron que tenía condiciones, pero la cuestión a resolver en ese momento era la movilidad. Es por eso que primero se quedó en zona sur con Cacho Farías, hasta que después de un tiempo le tocó pasar a Granadero Baigorria y después a Arroyo Seco. "Ahí todo se me empezó a complicar, ja", expresó.

>>Leer más: Central: el papá de Elías Verón contó que su hijo "soñaba con hacer un gol en el Gigante"

En todo este recorrido hasta la primera meta de jugar en la primera de Central hubo acompañamiento de muchas personas, entre ellas "mis compañeros de trabajo que me hicieron un aguante tremendo para dejarme salir antes o llegar más tarde para llevarlo y traerlo a las prácticas. Eso fue también una parte fundamental. Hasta que cuando cumplió los 18 años vendimos un autito y le regalamos otro con mi señora -son nueve hermanos, ja- para que se movilice".

Gio Cantizano gol a Independiente

"Hemos pasado horas eternas de espera, fríos, calores, verlo sufrir en las canchas a la mañana temprano con los botincitos y con las canchas heladas. Con esa carita de sufrimiento. Y aunque no creas son todas esas cosas que se pasaron el domingo ante Independiente por mi cabeza cuando Giovanni la metió adentro. Se me vino encima la primera de práctica en el club del barrio donde jugaba de chico, en Santa Isabel de Hungría", relató Federico como viendo una película que se le pasó rápidamente por su mente.

Gío tuvo la chance de debutar antes, en 2025 con Ariel Holan, pero al no tener contrato no lo pudo hacer y debió esperar hasta el presente para hacerlo. Hizo la pretemporada con la primera y el 5 de abril le tocó vivir el momento esperado: el debut ingresando algunos minutos ante Vélez. "Todo eso y lo que está pasando, imaginate, lo vivimos con felicidad. Por ahí con cierta angustia, nervios o enojo cuando no se dan las cosas. Pero hay algo que siempre dice Gío desde chiquito: «Cuando entro a la cancha me olvido del mundo. Yo veo la pelota y me olvido de todo»".

>>Leer más: Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

El día que Gío quería "trabajar dentro de la tele"

"Te voy a contar algo", sostuvo Federico en una charla amena y donde abrió el corazón relatando en pocas palabras todo el andar de su hijo para convertirse en una de las joyas de Central. "Gío tenía apenas 3 años cuando un día hablando de lo que le gustaría ser cuando creciera me dijo: «Cuando sea grande quiero trabajar adentro de la tele». Yo estaba mirando un partido de fútbol en televisión. Me quedó marcado eso".

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

El fútbol siempre estuvo presente en la familia y Central es el sentimiento eterno. Tan es así que "cuando era chiquito íbamos a la cancha y , a veces, mangueábamos entradas. Por eso tiene fotos con el Rifle Castellano, Ferrari, Musto y Caramelo Martínez. Siempre lo acompañé en todo y luché para que pueda cumplir su sueño, pero sin presiones", dijo Federico que en todo momento resalta que "el verdadero protagonista de todo esto es Gío".

image (9)

El sueño principal era llegar a primera, jugar en Central y hacer goles, aunque también después surgen otras metas. Pero para Cantizano "el sueño máximo está cumplido. Todo todo lo que venga será un extra y bienvenido, pero lo primordial ya lo consiguió".

¿Quién es el ídolo de tu hijo?

Siempre lo siguió mucho a Maxi Lovera. Le gustaba la forma de jugar, pero el ídolo es Messi porque está marcado por el tiempo. Vos me preguntás a mí y te digo Maradona. Te voy a contar algo: en una pierna tengo tatuado a Di María.

>>Leer más: De trabajar de albañil en las obras a madrina del club Guaraní: "No me gustaba el fútbol"

¿En serio?

Un día estaba sentado en el sillón, mi hijo le saca una foto al tatuaje y se la mandó a Ángel. ¿cuándo se lo vas a firmar? Él es mi viejo", le mandó. "No, boludo. ¿En serio es de tu papá? Decile que venga mañana", le contestó. Así que tengo la firma de Di María.

"Papi, te llamé para que te firme y ya estabas llorando", me dijo. "Gío, nunca en mi vida imaginé que mi hijo iba a compartir un vestuario con un campeón del mundo. Es una locura", le contesté.

Noticias relacionadas
La V de la victoria de Central en el gesto de Ángel Di María tras el golazo del empate. Central sacó a Independiente y sueña en el torneo Apertura.

Di María tras el triunfo de Central: "Hay gente que habla de más al pedo"

Rodrigo Morínigo contiene el penal de Di María y segundos después parará también el rebote. Pese a eso, Central pudo vencer a Libertad.

El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo

Según lo que trascendió desde Newells, la deuda que quedó de la gestión anterior se ubica entre los 30 y 35 millones de dólares

Newell's se enfoca ahora hacia adentro y entra en clima institucional

Giri analizó el rendimiento de su equipo de waterpolo y dijo que es el primer paso hacia la plaza olímpica.

Waterpolo: Argentina cumplió en la Copa del Mundo y se prepara para los Juegos Sudamericanos

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Lo último

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses

Meningitis: ya hay 172 casos en Argentina en menos de cinco meses

Di María: Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club

Di María: "Muchos de los que quieren cambiar al fútbol no pueden ni dirigir su club"

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años en un pasillo

Nemías Altamirano fue baleado a la noche en un sector cercano a un club infantil. Murió antes de que los médicos pudieran auxiliarlo

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años en un pasillo
Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán
POLICIALES

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El prepotente Central sueña en grande y chocará con River por un lugar en la final

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur
La Ciudad

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros
La Ciudad

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años
La Ciudad

Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Conmoción en el centro: quedó colgado de un balcón y se cayó de un cuarto piso

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Caída desde un cuarto piso en el centro de Rosario: qué hipótesis maneja Fiscalía

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo un gran reparto para solamente 9 ganadores

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Un video muestra la mecánica del choque fatal en la zona sur

Ovación
No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna, contó el papá de Gío Cantizano

Por Luis Castro
Ovación

"No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna", contó el papá de Gío Cantizano

No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna, contó el papá de Gío Cantizano

"No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna", contó el papá de Gío Cantizano

Newells se enfoca ahora hacia adentro y entra en clima institucional

Newell's se enfoca ahora hacia adentro y entra en clima institucional

Waterpolo: Argentina cumplió en la Copa del Mundo y se prepara para los Juegos Sudamericanos

Waterpolo: Argentina cumplió en la Copa del Mundo y se prepara para los Juegos Sudamericanos

Policiales
Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años en un pasillo
Policiales

Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años en un pasillo

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

Avioneta narco en Villa Eloísa: detuvieron a los hermanos oriundos de Roldán

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Condenaron a Solange Funes, ligada a la violencia narco desde la infancia

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

La Ciudad
Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur
La Ciudad

Un incendio de gran magnitud destruyó parte de una chatarrería de la zona sur

Un centro de día al borde del cierre: Si no pagan, en agosto cerramos

Un centro de día al borde del cierre: "Si no pagan, en agosto cerramos"

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

Mascotas bien cuidadas: a los planes veterinarios se suman los seguros

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

El tiempo en Rosario: un jueves en el que se reduce la amplitud térmica

Milei dijo que los rectores de universidades cobran cuatro veces más que él
Política

Milei dijo que los rectores de universidades "cobran cuatro veces más" que él

Córdoba: un perro callejero mató a una nena de cuatro años en Cosquín
Información General

Córdoba: un perro callejero mató a una nena de cuatro años en Cosquín

Uñac será precandidato a presidente por el PJ y pidió una interna cerrada
Política

Uñac será precandidato a presidente por el PJ y pidió una interna cerrada

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido
Policiales

Granadero Baigorria: el pedido de la familia de un joven desaparecido

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados
Economía

Arrancó el plan provincial para aliviar las deudas de trabajadores y jubilados

La mayoría de los brasileños paga con PIX, pero EEUU lo mira con desconfianza
El Mundo

La mayoría de los brasileños paga con PIX, pero EEUU lo mira con desconfianza

PSG sigue sumando: se quedó con su 14º título de la liga francesa
Ovación

PSG sigue sumando: se quedó con su 14º título de la liga francesa

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Por Martín Stoianovich
Policiales

Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear
Policiales

Un gasista cayó preso por una seguidilla de robos en obras y viviendas de Alvear

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus
El Mundo

Murió un pasajero de un crucero con síntomas compatibles con norovirus

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental
el mundo

Trump y Xi Jinping se reúnen en China en un encuentro que podría ser trascendental

La UOM dijo presente en la jornada de actualización de legislación laboral
Política

La UOM dijo presente en la jornada de actualización de legislación laboral

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer
Policiales

Dos ataques a balazos en Rosario dejaron heridos a un joven y a una mujer

Auditorías a universidades: qué dice la ley sobre rendición de cuentas
Información General

Auditorías a universidades: qué dice la ley sobre rendición de cuentas

Quién es el escritor rosarino que fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires
La Ciudad

Quién es el escritor rosarino que fue premiado en la Feria del Libro de Buenos Aires

Hantavirus: cuál fue el peor brote en Santa Fe y qué esperar después del crucero
Salud

Hantavirus: cuál fue el peor brote en Santa Fe y qué esperar después del crucero

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos
La Ciudad

Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios
Información General

Tribuna Segura: los deudores alimentarios no entran a los estadios

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna
Política

Desestiman la denuncia del gobierno contra la periodista rosarina Luciana Geuna

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone
LA REGION

Alarma en Nueva Vicentin por un incendio de magnitud en la planta de Ricardone