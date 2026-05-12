Pablo Javkin acusó a Milei de ejercer "violencia política" contra las universidades públicas

El intendente espera que la nueva marcha universitaria "sea un punto de quiebre para no perder más derechos" y subrayó que acompañarán la movilización

Este martes, Rosario se realizará la marcha en defensa de la universidad pública y para pedir que el presidente Javier Milei cumpla con la ley de financiamiento

El intendente Pablo Javkin ratificó su apoyo a la marcha universitaria y al reclamo de la comunidad estudiantil para que el gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento y suspenda el nuevo recorte de fondos que anunció el presidente Javier Milei .

“Espero que sea un día contundente en cuanto a la masividad y que (la marcha) demuestre que este país tiene cosas que no va a resignar nunca, entre otras poder imaginar un futuro mejor. Si se recorta lo que es esencial en la construcción de un futuro, es difícil pensar en país. Hoy es un día especial para eso”, manifestó el mandatario.

En declaraciones a LT8 , expresó: “Ojalá que estas marchas en Rosario y en otras ciudades del país, marquen un punto de quiebre en las cosas que no tenemos que tolerar nunca más. Vamos a acompañar el reclamo de forma visible porque también abarca a la ciudad, al país y sobre todo al futuro de la Argentina”.

Javkin dijo que encontraba “muchas semejanzas y algunas cosas peores” con el proceso llevado adelante por el expresidente Carlos Menem y que también tuvo a las universidades públicas en la mira. “Hubo una discusión parecida en los 90, porque era un ajuste, pero ahora hay un grado de violencia política a la hora de querer destruir el sistema, que es más aguda aún ", indicó.

image (48) Pablo Javkin consideró como provocación del gobierno nacional el recorte de 78 mil millones de pesos para las políticas universitarias Foto: La Capital / Archivo

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“Lo de este lunes fue una demostración de eso”, agregó en relación con el anuncio de Javier Milei recortar 78 mil millones de pesos que afectará planes de alfabetización, salarios docentes, becas y obras en universidades nacionales, en un anuncio que tuvo todos los condimentos de ser una provocación 24 horas antes de la marcha universitaria.

“Cortar fondos para las científicos y de la lucha contra el cáncer, implica un grado de crueldad deliberada muy particular. Hay que enfrentar estas políticas que en muchos casos se implementan sin medir el daño que causan. Un país que deja de invertir en sus universidades, en las ciencias, en la prevención de enfermedades, en que los chicos puedan comprender textos en las escuelas, no tiene futuro ¿Cómo vas a generar recursos, equilibrar el superávit? Eso implica un país que no tendrá ninguna complejidad productiva. Es un gran error, y ojalá hoy sea masiva la demostración en las calles de que la sociedad argentina no lo aceptará”, fundamentó.

Cómo será el recorrido de la marcha

Rosario volverá a ser escenario de una nueva marcha universitaria masiva. Este martes se realizará convocatoria nacional impulsada por estudiantes, docentes y trabajadores universitarios en defensa de la educación pública y para reclamar la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario.

La actividad comenzará a las 15.30 con una concentración en plaza San Martín y culminará con un acto central previsto para las 17 en el Monumento Nacional a la Bandera.

La marcha tendrá impacto en el tránsito del centro rosarino durante buena parte de la tarde y se espera una amplia participación de sectores universitarios, gremiales y sociales.

Según informaron desde la organización, la movilización comenzará en plaza San Martín y avanzará por Dorrego hasta San Lorenzo, luego por San Lorenzo hasta Laprida y desde allí por Laprida hasta Santa Fe.

Al llegar a Santa Fe, la columna se dividirá en dos partes: un sector bajará por calle Santa Fe y otro lo hará por Córdoba.