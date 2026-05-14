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Venado Tuerto recibió tres reconocimientos nacionales por su modelo de gestión municipal eficiente

La esmeralda del sur es la primera localidad santafesina certificada como "Ciudad Eficiente", y también obtuvo sellos por su compromiso ambiental y educativo

14 de mayo 2026 · 09:59hs
La ciudad obtuvo el sello Ciudad del Conocimiento por su trabajo en la consolidación de un ecosistema vinculado a la economía del saber

La ciudad obtuvo el sello "Ciudad del Conocimiento" por su trabajo en la consolidación de un ecosistema vinculado a la economía del saber, articulando con universidades, instituciones y empresas.
Venado Tuerto recibió tres reconocimientos nacionales por su modelo de gestión municipal eficiente

Venado Tuerto recibió tres reconocimientos nacionales por su modelo de gestión municipal eficiente

Venado Tuerto recibió tres reconocimientos nacionales por su modelo de gestión municipal eficiente

El gobierno municipal de Venado Tuerto recibió este miércoles en Rosario tres reconocimientos otorgados por la Red de Innovación Local (RIL), que posicionan a la ciudad entre las experiencias de gestión más destacadas del país. Se trata de las certificación de Ciudad Eficiente y los sellos de Ciudad del Conocimiento y Ciudad Circular, respectivamente.

La premiación se realizó en el Teatro El Círculo, en el marco del programa “100 Ciudades Certificadas”, una iniciativa que impulsa estándares de mejora para gobiernos locales de todo el país. Además, se otorgó a Venado Tuerto la mención Ciudades Planificadas por los avances alcanzados durante 2025 en el programa de gestión urbana.

Acompañaron al intendente Leonel Chiarella el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini; los secretarios Mariano De Mattia (Gobierno), Camila Vicente (Desarrollo Productivo); las subsecretarias Ana Inés Acosta (Gestión Participativa), Liliana Alou (Planeamiento y Urbanismo); y los directores Inés Paitovi (Empleo), Juliana Santi (Medioambiente), Sebastián Urreta (Gestión Participativa) y Camila Vercelli (Comunicación).

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Un reconocimiento al método de gestión

Venado Tuerto es la primera ciudad de la provincia de Santa Fe en alcanzar la certificación como Ciudad Eficiente, una distinción que reconoce a gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera estratégica, innovadora y sostenible, promoviendo un cambio cultural dentro del Estado orientado a la transparencia, la eficacia y los resultados medibles.

El reconocimiento se enmarca en un proceso de evaluación impulsado por RIL, que analiza indicadores vinculados a profesionalización del Estado, capital humano, transformación digital, gobierno abierto, finanzas locales y atención ciudadana. En ese recorrido, Venado Tuerto fue destacada por sostener un modelo de gestión basado en planificación, control de resultados y mejora continua.

Venado-RIL2

Venado Tuerto, una ciudad planificada

“Este reconocimiento es el resultado de un trabajo planificado, sostenido y transparente, que demuestra que se puede administrar con eficacia y al mismo tiempo estar cerca de la gente”, expresó el intendente Leonel Chiarella.

En este orden, aseguró que “es parte de un proceso profundo que nos obligó a mirarnos, repensar la forma en que trabajamos y animarnos a cambiar. Cada autodiagnóstico que completamos nos permitió revisar procedimientos, ordenar información y fortalecer herramientas que ya veníamos desarrollando”, señaló el mandatario.

Entre los aspectos que consolidaron este reconocimiento aparece el equilibrio fiscal sostenido que mantiene el municipio, la planificación estratégica del crecimiento urbano y la capacidad de traducir una administración ordenada en políticas concretas para los vecinos.

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Conocimiento, innovación y desarrollo

Además, Venado Tuerto recibió el sello de Ciudad del Conocimiento, una distinción que valida el trabajo que la ciudad viene desarrollando para consolidar un ecosistema vinculado a la economía del conocimiento, articulando acciones con universidades, instituciones educativas, centros de investigación y empresas.

No solo destaca políticas ya implementadas, sino que también aporta una hoja de ruta para seguir fortaleciendo ese entramado de innovación local, generando nuevas oportunidades de formación, desarrollo productivo e inserción laboral.

Desde el municipio remarcaron que esta certificación refleja el trabajo conjunto entre el sector público y privado, con una agenda orientada a potenciar capacidades locales y consolidar a Venado Tuerto como una ciudad que apuesta al desarrollo con visión de futuro.

Compromiso ambiental

El tercer reconocimiento fue el sello de Ciudad Circular, que pone en valor las políticas ambientales impulsadas por la ciudad, especialmente en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos.

La distinción reconoce acciones vinculadas a educación ambiental, planificación, regulación, campañas de concientización y articulación con distintos actores sociales para avanzar hacia un modelo más sustentable. En este marco, se destacó el trabajo desarrollado por el municipio en torno a la separación en origen, el reciclado y el proceso de cierre del basural a cielo abierto.

“Esta certificación no marca un punto final, sino un punto de partida: el compromiso de seguir mejorando, aprendiendo y gestionando con responsabilidad, planificación y trabajo en equipo para que Venado Tuerto siga creciendo de manera ordenada y sustentable”, amplió Chiarella.

Ordenamiento

Otra de las distinciones que recibió Venado fue la vinculada al concepto de Ciudades Planificadas, que tiene relación directa con uno de los ejes prioritarios del Plan Estratégico Participativo (PEP): la actualización del esquema de ordenamiento urbano.

En ese marco, el municipio de Venado Tuerto avanzó en la elaboración de un nuevo Código de Ordenamiento Territorial (COT), que será presentado en el Concejo Municipal. La iniciativa surge ante la necesidad de reemplazar la normativa vigente, que presentaba dificultades en su aplicación y limitaciones para el desarrollo urbano en distintos sectores de la ciudad.

Vale señalar que este nuevo instrumento busca simplificar la normativa, ordenar el crecimiento urbano y promover un desarrollo sostenible acorde a la escala de Venado Tuerto. Además, fue elaborado a partir de un proceso participativo que incluyó colegios profesionales, técnicos, desarrolladores, comerciantes y distintos actores vinculados al uso del suelo. Entre los principales cambios, se plantea una simplificación de la zonificación, nuevas herramientas para potenciar el desarrollo en áreas estratégicas y una planificación pensada a largo plazo para acompañar el crecimiento de la ciudad.

>>Leer más: Venado Tuerto fue certificada como la primera ciudad eficiente de la provincia de Santa Fe

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