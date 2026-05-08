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Inauguraron la sala de oncopediatría del Vilela: "Los chicos vivirán sus tratamientos de otra manera"

El intendente Pablo Javkin presidió el acto de inauguración junto al influencer Santiago Maratea, quien colaboró con una colecta en redes sociales

8 de mayo 2026 · 13:14hs
El corte de cintas que dejó inaugurada la nueva sala de oncohematología en el Vilela

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera

El corte de cintas que dejó inaugurada la nueva sala de oncohematología en el Vilela
Inauguraron la sala de oncopediatría del Vilela: Los chicos vivirán sus tratamientos de otra manera

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El intendente Pablo Javkin presidió este lunes el acto de inauguración de la sala de oncopediatría en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, un proyecto que recibió también el impuso de la colecta solidaria que el reconocido influencer Santiago Maratea impulsó en sus redes sociales.

“Gracias a la Fundación del Hospital, el municipio y Santiago, tenemos inaugurada la sala de oncopediatría. Podrán asistir 20 chicos por día. Tiene seis boxes, las salas de preparaciones y lo interesante es que esto el día de mañana podrá crecer”, señaló el mandatario en declaraciones a la prensa.

Tras el acto oficial de inauguración, el intendente también hizo referencia al encuentro que se realizará mañana frente al Monumento Nacional a la Bandera, desde las 18, con la presencia del animador Infatil Topa, que tendrá como fin la presentación de una nueva colecta para la construcción de dos salas para transplantes de médula ósea en el Vilela.

Los primeros pasos del proyecto

Javkin recordó que en el festival ReDi (Recreación y Diversión Infantil) realizado en 2024 en el predio de la ex Rural, “se decidió donar los fondos que se recaudaban al Vilela. De allí lo contaron a Santiago y la colecta nació, pensando en la sala de Oncohemotología. Santiago había conocido la sala del Hospital San Juan de Dios y nuestros equipos se habían capacitado allí y lo que hoy se inaugura es la experiencia en Argentina más novedosa e innovadora en una situación que es muy difícil como es el trasplante de médula en un niño”.

>> Leer más: Hospital Vilela: el lunes comienza a funcionar la nueva sala oncopediátrica impulsada por Santi Maratea

El titular del Departamento Ejecutivo volvió a destacar que “es muy importante que la salud pública la planifique la ciudad” en contraposición a una propuesta de la oposición que había promovido el traspaso de varios estamentos de ese servicio al ámbito del gobierno provincial.

javkin maratea

Y enseguida, el intendente efectuó un tiro por elevación contra las políticas en salud y discapacidad del gobierno nacional. Dijo Javkin: “Algo que fue pensado hace 30 años, como dejar preparada la terraza para este tipo de obra, hoy se pudo hacer muy rápido. Eso significa no parar. Significa que en estos tiempos de mucha crueldad, y de abandono de las políticas clave en materia de tratamientos oncológicos y de discapacidad, nosotros hacemos lo contrario”.

Más oportunidades

En Rosario, hacemos algo diferente a lo que se hace a nivel nacional. Estamos dando más oportunidades, pero sobre todo pensando con mucha humanidad a los chicos. Lo clave de hoy no es la obra en sí, que es importante. Más importante aún es que, a partir del lunes, si un niño de la región tiene que atravesar un tratamiento de oncohematología, lo hará en las mejores condiciones que existen en el mundo, tomando en cuenta el juego y el conjunto de toda la experiencia médica y no médica. Eso sucederá en Rosario a partir del lunes”, destacó.

>> Leer más: Cómo es el hospital Sant Joan De Déu en el que se inspiró Maratea para la colecta del Vilela

Javkin recordó que Rosario “tuvo tres hospitales en el siglo XIX. El Vilela presta servicios desde 1930 en base a familias ilustres que decidieron organizarse para crear un hospital y luego apareció el Estado que tomó la gestión, en la mayoría de los casos con el municipio y otros con Provincia. Así se hizo esta ciudad. Y cuando todo parece que no existe nada más, acá hay 200 mil personas que hicieron su aporte para que esto se haga”.

“El municipio, con recursos de todos, puso una parte; la Fundación Vilela hizo sus eventos y entre todos pudimos lograr esto que el lunes ya estará funcionando. Lo más lindo es que esos chicos, que ya empezaron el tratamiento, desde el lunes lo vivan de una manera distinta, lo vivan como niños”, agregó.

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