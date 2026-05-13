Con más producción estatal, Santa Fe busca cubrir el faltante de medicamentos en hospitales

El gobierno provincial aumentará 26% la producción de medicamentos del laboratorio público para sostener hospitales ante los recortes nacionales en salud

Ante el retiro de Nación, Santa Fe aumenta la fabricación de remedios para hospitales

Este martes, el gobierno de Santa Fe inauguró nuevas obras en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y confirmó que durante 2026 buscará aumentar un 26% la fabricación de medicamentos destinados al sistema público. La decisión aparece en un contexto de reducción de programas nacionales, menor envío de insumos y crecientes dificultades presupuestarias en salud.

La recorrida estuvo encabezada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, quien defendió el rol del laboratorio estatal y cuestionó los recortes impulsados por el gobierno nacional.

Según datos oficiales, el objetivo para este año es alcanzar las 145 millones de unidades producidas, frente a un promedio anual de 115 millones registrado entre 2020 y 2025.

La ampliación busca fortalecer el abastecimiento del sistema sanitario provincial en un escenario donde muchas provincias comenzaron a advertir dificultades para sostener la provisión de medicamentos esenciales.

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Uno de los puntos más sensibles señalados por la provincia es la interrupción del programa nacional Remediar, que distribuía medicamentos básicos en centros de atención primaria de todo el país. “Dejó de existir el programa Remediar”, afirmó Ciancio durante la recorrida por el laboratorio.

La ministra sostuvo que Santa Fe intenta cubrir parte de ese vacío mediante compras centralizadas, planificación sanitaria y fortalecimiento de la producción estatal.

La nueva obra en el LIF

La actividad incluyó la inauguración de un nuevo depósito destinado al almacenamiento seguro de insumos farmacéuticos y materiales de producción.

La obra demandó una inversión de más de $228 millones y forma parte del plan de ampliación logística del laboratorio público santafesino.

El nuevo espacio cuenta con 165 metros cuadrados de superficie operativa y una altura superior a los diez metros, lo que permitirá mejorar la capacidad de almacenamiento y optimizar la conservación de insumos. Además, incorpora ventilación natural, aislación térmica e iluminación LED.

El impacto de los recortes nacionales

Durante la actividad, la ministra de Salud vinculó directamente la decisión provincial con el escenario nacional de ajuste en salud.

Según señaló, los recortes nacionales ya impactan en provisión de medicamentos, tecnología sanitaria e insumos hospitalarios. “El impacto es fuerte y vamos a tener dificultades”, reconoció Ciancio, aunque sostuvo que Santa Fe logró anticiparse parcialmente mediante planificación y fortalecimiento de herramientas propias.

La funcionaria aseguró además que el recorte nacional en salud asciende a unos $63 mil millones y cuestionó la estrategia del gobierno de Javier Milei. “Mientras Nación usa una motosierra, Santa Fe sigue apostando a la producción pública de medicamentos”, afirmó.

Un laboratorio que busca expandirse

El LIF se convirtió en los últimos años en uno de los principales laboratorios públicos del país y abastece buena parte de la demanda del sistema sanitario santafesino.

Desde el directorio del organismo señalaron además que otras provincias ya comenzaron a consultar por la producción local de medicamentos.

“Podemos demostrar que hay eficiencia con inversión y obras, no con recortes”, sostuvo José Berardo, integrante del directorio del laboratorio.

La estrategia provincial apunta ahora a ampliar la capacidad operativa del LIF para sostener el abastecimiento interno y eventualmente incrementar la distribución hacia otros distritos.