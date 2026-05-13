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Avioneta con cocaína en Villa Eloísa: piden la captura de dos hermanos roldanenses

Juan Cruz Borras y Santiago Emanuel Borras, sospechosos de formar parte de una red dedicada al contrabando de drogas

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

13 de mayo 2026 · 11:16hs
Juan Cruz Borras (izquierda) y Santiago Emanuel Borras (derecha)

Juan Cruz Borras (izquierda) y Santiago Emanuel Borras (derecha), los hermanos roldanenses vinculados a la avioneta con cocaína secuestrada en Villa Eloísa

 

La Fiscalía federal ordenó la captura de dos vecinos de Roldán que están prófugos en el marco de la causa que derivó este martes en el secuestro en un campo santafesino de un cargamento de cocaína que era trasladado en una avioneta. Por el momento hay dos personas detenidas, ambos de nacionalidad boliviana, que es de donde se cree que llegaba el estupefaciente decomisado.

Los hermanos Santiago Emanuel Borras y Juan Cruz Borras, ambos con domicilio en Roldán, están prófugos por presunta vinculación con una organización dedicada al narcotráfico. Puntualmente, describieron fuentes oficiales, están sindicados como parte de una red de contrabando de drogas desde Bolivia mediante vuelos clandestinos.

>> Leer más: Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína secuestrada y autos incendiados

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Oficina de Narcocriminalidad de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario solicitaron la captura que fue ordenada por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz. Los dos hermanos habrían participado del envío fallido que terminó con la cocaína secuestrada, los pilotos detenidos y un gendarme atropellado por uno de los vehículos fugados durante el operativo.

Dos hermanos de Roldán

Santiago Emanuel Borras, el mayor de los hermanos prófugos, debía estar cumpliendo prisión domiciliaria. En 2024, había sido condenado a cuatro años de prisión condicional por tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. Su domicilio registrado es en Rioja al 700 de Roldán.

Respecto de Juan Cruz Borras, en los registros de actividad laboral figuraba como empleado de servicios portuarios. Su domicilio, en tanto, está ubicado en La Pampa al 600, también de Roldán. En el marco de la orden de captura confirmada por la Justicia es que este miércoles se realizaron operativos en la zona.

>> Leer más: Presunto vuelo narco en campos santafesinos: secuestran una avioneta y atropellan a un gendarme

La sospecha es que los hermanos formaron parte del grupo que este martes esperaba el arribo de la avioneta para descargar la droga que trasladaba. La aeronave fue abandonada con el cargamento adentro. Los investigadores confirmaron este miércoles que había 321 kilos de cocaína.

Una avioneta con cocaína

El operativo de este martes fue llevado a cabo por el Centro de Operaciones Antidrogas de Gendarmería Nacional a partir de una investigación de la Procunar y la Unidad Fiscal de Rosario. En ese contexto es que se apostaron en inmediaciones de un predio rural de Villa Eloísa que había sido identificado en la investigación como posible punto de arribo del cargamento.

>> Leer más: La captura de una avioneta con droga reveló contactos de cárteles internacionales con bandas locales

Cuando la avioneta llegó al lugar los gendarmes intentaron detener a los involucrados en la descarga. Fue entonces que los vehículos que hacían de apoyo buscaron escapar y uno de los autos atropelló a un gendarme. En la huida, los sospechosos descartaron dos autos que fueron incendiados y se fugaron en un Volkswagen Gol Trend.

Minutos después, durante rastrillajes en campos aledaños, fueron detenidos dos personas de nacionalidad boliviana. La hipótesis es que se trata de quienes iban en la avioneta secuestrada y también intentaron huir. Fueron aprehendidos poco después de pedir agua en un establecimiento rural de la zona.

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