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Mascotas bien cuidadas: a los planes de atención veterinaria se suman seguros de viaje y hasta fallecimiento

En Rosario crece la oferta de estos servicios. Los precios de las coberturas varían, pero arrancan desde los 15 mil pesos mensuales

14 de mayo 2026 · 06:05hs
En Rosario

Foto: Héctor Rio / La Capital

En Rosario, siete de cada diez hogares tienen mascotas de compañía.

El papel cada vez más central que juegan las mascotas en los hogares rosarinos no solo transformó los hábitos cotidianos de miles de familias, sino que también empezó a modificar el mercado de servicios vinculados al bienestar animal. En una de las ciudades del país con mayor cantidad de perros y gatos por vivienda, crece la oferta de seguros pensados para cubrir distintas necesidades de los animales de compañía: desde planes de salud y asistencia veterinaria hasta coberturas por viaje o fallecimiento. Y cada vez tienen más afiliados.

Rosario es una ciudad mascotera. En 2021, una encuesta realizada por la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) reflejó que siete de cada diez hogares tienen un animal de compañía, ya sean perros o un gatos. Y, de acuerdo a datos de la Dirección de Salud Animal del municipio, en los últimos años creció también la adopción de mascotas del centro de adopción del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa).

Y ese crecimiento no es sólo cuantitativo sino que vino acompañado de un cambio cultural: las mascotas se convirtieron en integrantes centrales de la vida familiar, tanto que se popularizaron términos como "perrihijo" o "gatihijo" y crecieron propuestas de indumentaria, aseo y hasta festejos de cumpleaños. También, planes de salud veterinaria y una oferta de seguros para mascotas cada vez más diversa y con una demanda creciente.

>> Leer más: Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

"Hay mucha más oferta y demanda de seguros para animales de compañía", asegura Luciano Bellotti, médico veterinario que se dedica a la clínica desde 2004 y en los últimos seis años se desempeña también como auditor de Fiel Pet, un seguro integral para mascotas ofrecido por BBVA.

La firma ofrece cobertura por responsabilidad civil, por los daños a terceros que puede causar un animal, vacunas, guarderías y telemedicina. El valor de los planes varía de acuerdo a los servicios, pero oscila entre 19 mil y 36 mil pesos mensuales.

Para el profesional, la contratación de estos servicios está íntimamente relacionada con el crecimiento del precio de los tratamientos veterinarios. "En los últimos años aumentaron los costos de las intervenciones. Internar o intervenir a una mascota es costoso y la gente busca planes de salud o seguros para tener tranquilidad", señala.

Por ejemplo, señala, en el caso de un viaje el animal está cubierto por cualquier problema de salud que pueda tener. "En los viajes dentro del país, se lo puede llevar a cualquier veterinaria y después el seguro lo reintegra. Y también cubre los daños a personas o materiales que puede causar una mascota", explica

>> Leer más: Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Obras sociales para mascotas

Desde hace tiempo, los beneficiarios de planes de salud no son sólo personas. Los animales del hogar también tienen planes que cubren los costos de los tratamientos veterinarios y ofrecen descuentos en alimentos o peluquería, entre otros. Mascotas 24 se creó en Rosario hace ocho años para brindar cobertura veterinaria y atención a domicilio para perros y gatos.

"En los últimos años hay más demanda de servicios. La mascota es como un miembro más de la familia y, como tal, requiere atención", señalan voceros de la firma y destacan que "hay mucha más conciencia de los cuidados preventivos, antes las mascotas iban al veterinario cuando les pasaba algo, ahora se cumple más con otro tipo de atención: vacunas, desparasitación, controles de salud. También hay muchas más especialidades veterinarias y los planes cubren todo este tipo de prácticas y consultas", apuntan.

Los planes alcanzan tratamientos de mediana y baja complejidad, atención a domicilio, vacunas, análisis, cirugías e internación. De acuerdo a la opción contratada los valores van desde los 18 mil a los 40 mil pesos por mes. La atención se garantiza las 24 horas, todos los días del año, e incluye traslados en ambulancia, en caso de que los animales requieran intervenciones de urgencia.

Los servicios también suman cobertura por fallecimiento, lo que suma el retiro de la mascota de acuerdo a los protocolos correspondientes y la cremación, que puede realizarse en forma individual, con la devolución de las cenizas en una urna.

Y si bien todas las coberturas están pensados para perros y gatos, también se recibieron consultas para asegurar hurones y canarios. "Hoy las mascotas tienen un valor muy importante, hay mucha gente joven que no tiene hijos y adopta una mascota. Y los seguros de salud permiten asumir los costos de atención veterinaria en caso de algún imprevisto", apuntan.

>> Leer más: Negocios con mascotas: crecen en Rosario los espacios dedicados a perros y gatos

Un mercado en crecimiento

"La salud para mascotas es una industria en crecimiento", señala Julián Ameijeiras, jefe de Producto de Naranja X. Hace cuatro años, la firma, en alianza con Iké Asistencia, ofrece planes para perros y gatos que incluyen videollamadas con veterinarios, consultas en domicilio y consultorios, intervenciones quirúrgicas, vacunaciones, castraciones, tratamientos especiales y baños. entre otros servicios.

El precio de los planes va desde los $11.000 hasta los $25.000 por mes, los más completos.

Para el ejecutivo, el sector tiene un gran potencial. "En 3 de 4 hogares argentinos viven mascotas, siendo 18 millones de hogares los que conviven con uno o dos animales, lo que representa un gran potencial en la demanda de servicios", dice.

Ameijeiras resalta que Rosario está siendo una cuidad donde estos servicios encuentran posibilidad de expansión. "Se está trabajando fuertemente en materia de animales de compañía —destaca—. Por ejemplo se empezó a trabajar en la regulación de guarderías o espacios de cuidad para animales y, recientemente, se inauguró un hospital municipal, con atenciones extendidas y guardias permanentes".

Una serie de señales que, apunta, muestran que "el concepto de familia cambió y las mascotas pasaron a ser un miembro más. Dejaron de ocupar el lugar de mascota en el hogar pasando a adquirir un rol central", por lo que "su cuidado dejó de ser un gasto eventual para transformarse en un gasto mensual fijo".

Cuidar a los animales ya no es un lujo, sino parte de la vida cotidiana.

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