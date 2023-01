Otro duro golpe al bolsillo: en Rosario un kilo de manzanas ya cuesta hasta mil pesos

El Programa Precios Justos que fija topes por 120 días para un conjunto de productos con el objetivo de frenar la inflación no incluye a frutas y verduras, lo cual genera disparadas como la que experimentó esta semana la manzana , que trepó a un promedio de mil pesos el kilo en las verdulerías y supermercados de Rosario.

Mónica salió de una verdulería del macrocentro refunfuñando. “Tengo dos chicos y quiero que coman manzanas y bananas, pero es imposible, los precios están por las nubes”, comentó la mujer a La Capital, con trabajo estable como empleada de comercio.

La realidad es cada vez más agobiante para las familias de clase media, no hay precios de referencia hasta marear a los consumidores. “Todos los gobiernos son iguales, nadie puede controlar esto”, indicó Rodolfo, otro cliente mayor que vio pasar varias gestiones presidenciales.

Hace justo un año, en enero de 2022, fue el tomate el que cotizó a valor “bolsa de comercio”. En una semana se fue de 150 pesos a 450 pesos el kilo. En ese momento se atribuyó la suba a la sequía.

Ahora es la manzana, que también parece sufrir los embates del clima. Nunca fue una fruta barata, pero ahora hay que pagarla cerca de mil pesos el kilo.

Saltó a $15 mil pesos el cajón

“Esta mañana fui al mercado y traje manzanas, pagué 15 mil pesos la caja (20 kilos), cuando valía 7 mil a 8 mil, y las premiun 9 mil pesos”, se sinceró un verdulero.

Otro comerciante de la zona del parque Independencia directamente decidió no comprar manzanas, y atribuyó los aumentos a la inflación. “No es una cuestión estacional, el sobreprecio es por la inflación y el aumento de costos, básicamente el flete”.

El hombre no encuentra mucha más explicación a la disparada de la manzana. “Opté por no traerla porque en el mercado cobran 14 mil pesos el cajón y la gente no puede consumirla, es carísima, prefieren otra más barata. La banana, por ejemplo, está 3 mil pesos la caja de 20 kilos, y el cajón de ciruela va parejo con el durazno (5.500 pesos el cajón)”, comparó.

El comerciante indicó que otros colegas verduleros “no están comprando por el precio excesivo que tiene la manzana. La pera también está cara, entre 8 y 9 mil pesos el cajón”. Por costos y márgenes, el precio final puede estar remarcado entre un 25 y 50 por ciento.

“Mucha mano de obra”

Desde el Mercado de Productores de 27 de Febrero al 3600 no justificaron el aumento, pero argumentaron que esa fruta deliciosa que proviene mayormente de Río Negro, tiene “mucha mano de obra” hasta llegar a las góndolas o verdulerías, lo cual se ve reflejado en el precio final que abona el consumidor.

En febrero de 2022 la Secretaría de Fruticultura del Ministerio de Producción y Agroindustria convocó a los productores y se acordó fijar el costo de producción para peras y manzanas en 32 centavos de dólar. Era otra cotización del dólar, y otro escenario económico.

De esa instancia había participado la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén. La entidad propuso que se tenga en cuenta el valor de costo de producción en rendimientos de 36 mil kilogramos/hectárea para la manzana, y de 41 mil kilogramos/hectárea para peras a partir de un informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Deliciosa, pero cara

En tanto, hace tres días se publicó el índice de Precios en Origen y Destino (Ipod), correspondiente a diciembre 2022. El dato marcó un incremento de 3,6 veces desde que los productos agropecuarios salen del campo (origen) hasta que llegan a la góndola (destino).

El índice fue elaborado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Es decir, los consumidores pagaron 3,6 pesos por cada 1 peso que recibieron los productores de los 24 agroalimentos que componen la canasta del índice Ipod.

Al desagregar frutas y verduras, se distinguió a la manzana como uno de los productos que registró mayor brecha Ipod mensual, con 8,8 veces de incremento. Primera está la zanahoria (9,9), el zapallito (8,4), la pera (7,8) y la mandarina (6,7).

Y si bien ese relevamiento muestra que el precio de la manzana roja registró un incremento del 10 por ciento en origen, y tuvo un aumento del 15 por ciento en las góndolas, en Rosario ese porcentaje parece haberse descontrolado, al menos por los precios que se observan en las verdulerías y supermercados del macrocentro.