Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles El día de huelga será el 19 de noviembre y las facultades permanecerán cerradas. Se suman a las 72 hs de paro docente de esta semana 14 de noviembre 2025

Se tacha en el calendario otro día sin clases en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Será el próximo miércoles 19 de noviembre y se debe al paro no docente convocado por la Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (Apur). Durante las 24 hs de la medida de fuerza, las facultades nacionales de la ciudad permanecerán cerradas.

En particular, la huelga convocada por Apur se enmarca en el reclamo por la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso nacional y ratificó luego del veto del presidente Javier Milei, pero sigue sin ponerse en vigencia. De esta manera, la medida de fuerza del 19 de noviembre se suma a las 72 hs de paro docente que se están llevando a cabo esta semana, y que comenzaron este miércoles.

El reclamo de los no docentes La medida fue convocada por la Federación Argentina Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun) y la sede local, Apur, adhirió. Las jornadas de movilización serán el 19 y 20 de noviembre próximo. El primer día será de paro nacional no docente sin concurrencia a los lugares de trabajo, mientras que el segundo será una jornada de visibilización.

"Se decidió convocar a un paro nacional de NODOCENTES para el día miércoles 19 de noviembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo, y a una jornada de visibilización para el día jueves 20 de noviembre. El objetivo de las convocatorias se centra en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, quien ha decidido no respetar el mandato popular de garantizar el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales.", expresó Fatun en un comunicado.

"A 41 días de ese histórico 2 de octubre, en que se rechazó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional continúa evitando su aplicación, erosionando así, el sistema democrático de nuestro país, en pos de sostener un ajuste que ahoga y pone en peligro todo el sistema universitario", agregó el gremio de los no docentes