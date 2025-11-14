La Capital | La Ciudad | paro

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

El día de huelga será el 19 de noviembre y las facultades permanecerán cerradas. Se suman a las 72 hs de paro docente de esta semana

14 de noviembre 2025 · 10:58hs
Se tacha en el calendario otro día sin clases en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Será el próximo miércoles 19 de noviembre y se debe al paro no docente convocado por la Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (Apur). Durante las 24 hs de la medida de fuerza, las facultades nacionales de la ciudad permanecerán cerradas.

En particular, la huelga convocada por Apur se enmarca en el reclamo por la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso nacional y ratificó luego del veto del presidente Javier Milei, pero sigue sin ponerse en vigencia. De esta manera, la medida de fuerza del 19 de noviembre se suma a las 72 hs de paro docente que se están llevando a cabo esta semana, y que comenzaron este miércoles.

El reclamo de los no docentes

La medida fue convocada por la Federación Argentina Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun) y la sede local, Apur, adhirió. Las jornadas de movilización serán el 19 y 20 de noviembre próximo. El primer día será de paro nacional no docente sin concurrencia a los lugares de trabajo, mientras que el segundo será una jornada de visibilización.

"Se decidió convocar a un paro nacional de NODOCENTES para el día miércoles 19 de noviembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo, y a una jornada de visibilización para el día jueves 20 de noviembre. El objetivo de las convocatorias se centra en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, quien ha decidido no respetar el mandato popular de garantizar el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales.", expresó Fatun en un comunicado.

"A 41 días de ese histórico 2 de octubre, en que se rechazó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional continúa evitando su aplicación, erosionando así, el sistema democrático de nuestro país, en pos de sostener un ajuste que ahoga y pone en peligro todo el sistema universitario", agregó el gremio de los no docentes, sobre

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Los pianistas Pablo Juárez y Silvina Gandini presentan Revisitando a Satie

Los pianistas Pablo Juárez y Silvina Gandini presentan "Revisitando a Satie"

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

El municipio ya tiene fecha para la inauguración del espacio sobre el río entre Presidente Roca y Paraguay. El evento contará con degustaciones y shows en vivo.

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud
La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

San Genaro: una nena de 2 años muere al caerle encima el portón de un club
San Genaro: una nena de 2 años muere al caerle encima el portón de un club

Estudiantes rosarinos festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
Estudiantes rosarinos festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

El Loco Berti recibió un duro castigo por su discusión con el árbitro en la Copa Argentina
El Loco Berti recibió un duro castigo por su discusión con el árbitro en la Copa Argentina

Newells: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Central y un cierre de torneo particular: de qué le sirve el choque contra Independiente

Central y un cierre de torneo particular: de qué le sirve el choque contra Independiente

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado
Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Tres jóvenes arrancaron un cartel de pare en el microcentro y quedaron detenidos

Tres jóvenes arrancaron un cartel de pare en el microcentro y quedaron detenidos

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Recompensas: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Recompensas: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

Estudiantes rosarinos festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Estudiantes rosarinos festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear
Tres heridos en un choque entre una locomotora y un camión en Alvear

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026
El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia
Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano
Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes
Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo