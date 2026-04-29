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Manuel Adorni se defendió en el Congreso: "Quiero dejarles en claro a todos que no voy a renunciar"

Al brindar el informe de gestión en Diputados, en un marco de tensión y acompañado por el presidente Milei, sus principales funcionarios y militantes libertarios, el jefe de Gabinete se refirió a los cuestionamientos por denuncias de presunto enriquecimiento ilícito

29 de abril 2026 · 15:11hs
El jefe de Gabinete

Foto: Cámara de Diputados de la Nación.

El jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, hizo referencia a su situación judicial durante el informe de gestión.
Manuel Adorni se defendió en el Congreso: Quiero dejarles en claro a todos que no voy a renunciar

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó este miércoles la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Nueva York durante el informe de gestión que brinda en el Congreso nacional. Y rechazó la existencia de “delito” para justificar su patrimonio. Expresó esos conceptos en una sesión de alta tensión en la Cámara de Diputados que contó con la presencia del primer mandatario, que concurrió junto a sus ministros en respaldo al funcionario, que atraviesa denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

“Fue aclarado en la Justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.

Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la Justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”.

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“Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.

“Eso prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, añadió.

Y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Esas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del gobierno, lo cual no me sorprende”.

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La sesión levantó temperatura con el correr de la exposición del jefe de Gabinete.

La sesión levantó temperatura con el correr de la exposición del jefe de Gabinete.

Por otra parte, Adorni pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”.

“Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.

>>Leer más: La Justicia archivó una denuncia contra Adorni por el uso del avión presidencial

El Estado no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas”, aseveró.

Asimismo, se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la que detalla su patrimonio integral.

Manuel Adorni aseguró que no va a renunciar a su cargo como jefe de Gabinete, ante la consulta de la oposición, que considera que debe dar un paso al costado por las sospechas de corrupción que recaen sobre él.

“Respecto de la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario: estoy acá dando la cara. El Presidente de la Nación me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de Ministros del gobierno más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea porque los argentinos venían esperando esta reforma desde hacía décadas, y por culpa de su sistemática postergación es que se vieron empujados una y otra vez a una mayor pobreza. Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente, porque sabemos que es posible ysabemos cómo llevarlo a cabo. Y seguiré dando cuenta ante esta Cámara del trabajo hecho, según dicta el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional”

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Javier y Karina Milei se ubicaron en uno de los palcos de Diputados.

Javier y Karina Milei se ubicaron en uno de los palcos de Diputados.

Por último, desmintió la existencia de contratos entre el Estado y su esposa, “ni directa ni indirectamente”, y sostuvo que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la ley de ética pública o en sus reglamentaciones”.

Asimismo, Adorni denunció que el kirchnerismo, empresarios “prebendarios” y algunos medios de comunicación realizaron una “operación golpista” a mediados del año pasado que retrasó, a su criterio, la “reconstrucción” del camino elegido por el gobierno libertario.

En el primer tramo de su discurso, Adorni atacó con dureza al kirchnerismo y defendió el "plan anti-inflacionario" aplicado por el oficialismo al señalar que se descendió en dos años del 211 al 31%.

El presidente, funcionarios y militantes en los palcos

El discurso de Adorni se desarrolló en medio de los aplausos de los diputados libertarios, ministros y militantes que colmaron los palcos de invitados en el recinto de sesiones.

A pocos minutos de la presentación en el Congreso, el gobierno había enviado el informe de gestión a Diputados.

El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado como “Informe 145”, fue presentado por Adorni frente a los legisladores en el recinto. El texto cuenta con una extensión de 1.936 páginas.

Carteles que enfurecieron a Milei

En ese marco, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Aldo Leiva logró enfurecer a Milei y a sus pares libertarios cuando en medio del informe de gestión del jefe de Gabinete mostró dos carteles con consignas alusivas al escándalo por el crecimiento patrimonial y los viajes del lujo de Adorni.

Se levantaron disparados de sus bancas el rosarino Nicolás Mayoraz y Lilia Lemoine a los gritos, y lograron que Leiva se alejara de Adorni.

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Pero no contaban con que el veterano de Malvinas sacaría de la galera una segunda pancarta, que enarboló en alto con los ojos clavados en Milei.

“Todo muy claro… Menos las explicaciones”, decía ese segundo cartel, mientras con la mano libre le hacía el gesto del 3% a Karina Milei.

A su vez, la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman cruzó al presidente y lo acusó de ser “cómplice de un genocidio” en referencia a su postura sobre el conflicto en Medio Oriente, mientras que el mandatario le retrucó que “sus ideas matan a miles de personas”.

Por su parte, el diputado nacional de Provincias Unidas (Santa Fe) Esteban Paulón cayó al recinto con una máquina de hacer pochoclos, y con ironía le ofreció un paquete al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

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El presidente contra los periodistas

Asimismo, Milei acusó a los periodistas parlamentarios de “corruptos” y de “chorros” cuando se le pidió una evaluación sobre el discurso del jefe de Gabinete.

Milei ingresó al recinto de Diputados y se retiró del Congreso con graves acusaciones a los periodistas que están cubriendo la sesión informativa.

Lo cierto es que la convocatoria levantó temperatura con el correr del discurso del jefe de Gabinete, antes de que fuera sometido a un interrogatorio feroz por parte de la oposición.

>>Leer más: Causa Adorni: el hijo de la jubilada confirmó que acordaron un pago extra de 65.000 dólares

En ese marco, también hubo alabanzas y aplausos para cada uno de los ministros que se ubicaron tanto en el palco central, junto al jefe del Estado y su hermana, la secretaria General de la Presidencia, como en los balcones adyacentes.

Javier y Karina Milei colocaron estratégicamente detrás suyo a los ministros que consideran más relevantes para la gestión: Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Pablo Quirno (Cancillería).

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En el palco de la derecha, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, y el asesor estrella Santiago Caputo se mezclaron con ministros como Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Cuando Adorni dio las explicaciones sobre el vertiginoso crecimiento patrimonial durante los dos últimos años de gestión, Caputo ya no estaba en el recinto, y Bullrich sí lo escuchó con gesto adusto, pero se abstuvo de aplaudir como sí hicieron los hermanos Milei.

En la segunda ronda de preguntas de la sesión, tomaron la palabra los diputados Bernardo Biella, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Pablo Juliano, con una agenda atravesada por reclamos en materia de discapacidad, Pami, economías regionales e infraestructura.

Sobre el cierre, Juliano lanzó hacia Adorni la pregunta más directa hasta el momento: “¿Qué está esperando para renunciar?”.

“Respecto de la pregunta de si voy a renunciar o a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, aseguró el funcionario.

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