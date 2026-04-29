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Ybarlucea desreguló aportes profesionales y reconfigura el esquema de habilitaciones del sector privado

Eliminó trámites para agilizar la obtención de permisos de obras en el marco de una política de modernización del Estado

29 de abril 2026 · 18:09hs
Ybarlucea se posiciona como una comuna que apuesta a la modernización del Estado y al fortalecimiento de un entorno más favorable para el desarrollo urbano y productivo. 

Ybarlucea se posiciona como una comuna que apuesta a la modernización del Estado y al fortalecimiento de un entorno más favorable para el desarrollo urbano y productivo. 

La Comuna de Ybarlucea profundiza un camino que ya venía desarrollando en materia de desregulación y simplificación administrativa, y formaliza la eliminación de la obligatoriedad de presentar aportes a colegios profesionales y cajas previsionales como requisito para permisos de obra. La medida se inscribe en una política sostenida de modernización del Estado local y reconfigura el esquema de habilitaciones del sector privado, con el objetivo de agilizar inversiones en una localidad en pleno crecimiento.

El presidente comunal, Jorge Masson, destacó la importancia de la medida: “Es un paso clave para acompañar el crecimiento que viene teniendo Ybarlucea. Necesitamos un Estado ágil, que facilite y no que obstaculice. Esta decisión va en ese sentido, permitiendo que las inversiones se concreten más rápido y generen trabajo en nuestra comunidad”.

Desregular aportes para agilizar trámites

Además, desde la Comuna subrayaron que la iniciativa apunta a flexibilizar las gestiones administrativas para que no representen una traba en el desarrollo de proyectos, especialmente en un contexto económico dinámico atravesado por variaciones inflacionarias. En ese sentido, remarcaron la necesidad de contar con herramientas actualizadas que acompañen la realidad del sector y permitan mayor previsibilidad a quienes invierten.

“Estamos convencidos de que la simplificación administrativa es fundamental para atraer desarrollo. Ybarlucea viene consolidándose como un polo de crecimiento, con fuerte presencia de inversión privada, y tenemos que estar a la altura de esa dinámica”, agregó Masson.

En sintonía con Rosario

Asimismo, la medida se encuentra en sintonía con las disposiciones recientemente anunciadas en Rosario, lo que —según destacaron desde la gestión local— refleja un rumbo compartido en la región para impulsar la actividad económica y modernizar los procesos estatales.

Como sustento normativo, desde la Comuna indicaron que esta decisión se enmarca en la Ordenanza N° 1352/26, con fecha 15 de abril, que ya contemplaba avanzar en la eliminación de trabas administrativas vinculadas a los aportes profesionales, consolidando así un proceso que hoy se formaliza y profundiza.

Desde la Comuna remarcaron que la eliminación de estos requisitos no implica desatender los controles, sino reordenar las competencias: "el foco estará puesto en la fiscalización técnica, urbanística y de seguridad de las obras, dejando los acuerdos profesionales en el ámbito privado", enunciaron.

"Con esta decisión, Ybarlucea se posiciona como una comuna que apuesta a la modernización del Estado y al fortalecimiento de un entorno más favorable para el desarrollo urbano y productivo", dijo Masón.

>>Leer más: Ybarlucea pavimentó una calle estratégica para el casco urbano de la localidad

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