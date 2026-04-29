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Dos diputadas santafesinas de distintas fuerzas cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas nacionales

Tanto Gisela Scaglia, de Provincias Unidas, como Florencia Carignano, de Unión por la Patria, expusieron sus reclamos por el estado de las rutas nacionales en Santa Fe. Foco en la 34, la 33, la 178 y la 11

29 de abril 2026 · 17:40hs
El estado de las rutas nacionales en Santa Fe

El estado de las rutas nacionales en Santa Fe, en debate.

En el marco del informe de gestión de Manuel Adorni en Diputados, dos legisladoras santafesinas de distintas fuerzas políticas interpelaron al jefe de Gabinete por el estado de las rutas nacionales en la provincia. Se hizo particular foco en la 34, la 33, la 178 y la 11, trayectos donde se genera la mayoría de los siniestros viales.

En particular, fueron Gisela Scaglia, exvicegobernadora y legisladora por Provincias Unidas (PU), y Florencia Carignano, diputada por el bloque de Unión por la Patria (UP) y referente local de La Cámpora, quienes interrogaron al jefe de Gabinete por el estado de las rutas nacionales.

"Informe los motivos por los cuales no se lleva a cabo el mantenimiento de las rutas nacionales que recorren la provincia de Santa Fe", le increpó Carignano al jefe de Gabinete.

rutas nacionales preguntas

En su respuesta, Adorni afirmó que el Ministerio de Economía, a través de Vialidad Nacional, realiza "todas las tareas de mantenimiento, conservación necesarias en las rutas nacionales que atraviesan la provincia, siendo las mismas atendidas por administración (Distrito 7°)".

No obstante, según el último informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), el 53% de las rutas nacionales de Santa Fe se encuentran en un estado "malo".

Los cuestionamientos de Gisela Scaglia a Adorni

Durante la sesión informativa con el jefe de Gabinete, Scaglia expuso una serie de reclamos concretos vinculados a la realidad de las provincias. En materia de obra pública, puso el foco en el estado de las rutas nacionales y la falta de respuestas concretas.

Señaló que corredores como la 33, la 178, la 11 y la 34 concentran una alta proporción de accidentes y describió situaciones que reflejan el deterioro cotidiano.

“Hoy un vecino le marcó los baches”, expresó Scaglia. Y recordó el caso de una familia de Carlos Pellegrini que murió en una ruta nacional en estado de abandono. “Necesito que nos digan cuál es el plan”, planteó.

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>> Leer más: Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

En ese contexto, interpeló directamente al jefe de Gabinete: “Usted decía que no le preocupaban los accidentes. Quiero saber si después de lo que pasó en mi provincia sigue pensando lo mismo”. Además, pidió precisiones sobre los tiempos de las concesiones viales y las inversiones previstas.

En un tenso escenario en Diputados, Adorni dijo que no renuncia

Adorni explicó este miércoles la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Nueva York durante el informe de gestión que brinda en el Congreso nacional. Y rechazó la existencia de “delito” para justificar su patrimonio.

Expresó esos conceptos en una sesión de alta tensión en la Cámara de Diputados que contó con la presencia del primer mandatario, que concurrió junto a sus ministros en respaldo al funcionario, que atraviesa denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

“Fue aclarado en la Justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.

>> Leer más: Dura crítica a la provincialización de rutas nacionales: "Vamos a volver al sulky"

Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la Justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”.

“Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.

Asimismo, se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la que detalla su patrimonio integral.

Adorni aseguró que no va a renunciar a su cargo como jefe de Gabinete, ante la consulta de la oposición, que considera que debe dar un paso al costado por las sospechas de corrupción que recaen sobre él.

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