Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Las intervenciones del municipio en las calles se incrementaron un 24%, en promedio, este año. Los pedidos de raciones de comida, entre los indicadores que más crecieron

14 de octubre 2025 · 21:34hs
Las rondas nocturnas de los excombatientes son una de las formas en que llega la asistencia alimentaria durante el invierno.

Las rondas nocturnas de los excombatientes son una de las formas en que llega la asistencia alimentaria durante el invierno.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat municipal presentó el balance del Operativo Invierno 2025, que se desarrolló entre el 9 de mayo y el 10 de septiembre de este año. Los primeros datos arrojan un incremento del 24%, en promedio, de las prestaciones sociales brindadas por el municipio. Desde la cartera municipal consideraron que esto se debió a un aumento de la demanda de asistencia social de parte de las personas en situación de tránsito y permanencia en la vía pública.

"Se trata de un crecimiento sostenido desde mayo del 2025, que refleja el incremento de todas las variables contempladas por el abordaje integral que propone el Operativo Invierno. Tal es así que, contrastando con el mismo período de tiempo del 2024, en el 2025 se ampliaron un 44,4% las plazas disponibles en los refugios municipales y las solicitudes de atención en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat ascendieron un 33,4%. Mientras que los llamados recepcionados a través del Sistema Único de Atención (SUA) escalaron un 19,6% y la asistencia alimentaria creció un 20,7% proporcional interanual", detallaron desde el municipio.

Durante la duración del Operativo Invierno, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat constató una suba progresiva en la cantidad de intervenciones. A los casos existentes se sumaron nuevos mes a mes y la ocupación de plazas en los refugios municipales se mantuvo en alza, promediando un 90% entre mayo y septiembre.

Aumento de asistencia alimentaria

Desde el municipio remarcaron la "fuerte prevalencia masculina" en la población que fue abordada por agentes municipales. Además, resaltaron: "Otro dato relevante es el incremento de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, constatado tanto en los pedidos de atención como de asistencia alimentaria".

>> Leer más: Jubilados bajo la línea de pobreza: la ayuda alimentaria del municipio subió 35 %

En cuanto a la asistencia alimentaria a personas en situación de calle, comparando los períodos mayo-septiembre de 2024 y 2025, el municipio registró un incremento del 20,7% proporcional interanual.

Las raciones de alimentos entregadas por parte de los Ex Combatientes de Malvinas en las rondas nocturnas diarias aumentaron de 33.250 en 2024 a 40.020 en 2025. Por su parte, se suministraron 32.240 platos de comida en los refugios municipales durante el operativo 2025 (en 2024, habían sido 26.600).

Las viandas también mostraron un incremento. De 59.850 raciones entregadas de mayo a septiembre de 2024, en el mismo período de tiempo de 2025 se alcanzó la suma global de 72.260 raciones de alimentos otorgados.

Incremento de atención

Otro de los puntos del informe remarca que existió, en este año, un aumento sostenido en las solicitudes de atención en comparación al 2024. Estas actuaciones responden a los abordajes que realizan los operadores en las rondas diarias y la recepción de llamados a través del 147 o el Munibot, además de las atenciones vía presentación espontánea en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

>> Leer más: La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Al respecto, se detalló un incremento del 19,6% proporcional interanual relativo a los llamados registrados a través del SUA. De la misma manera, hubo una suba del 33,4% interanual de las atenciones espontáneas recibidas, escalando de un total de 1.058 en 2024 a 1.411 en 2025 considerando el período mayo-septiembre de ambos años.

Los restos de los frutos de los plátanos tiñeron de marrón varias calles de la ciudad.

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

La feria organizada por la UNR, organizaciones civiles y empresas, busca hacer más inclusivos los espacios laborales.

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

FIbre, tos, resfríos fuertes y malestar corporal, son síntomas frecuentes por estos días 

Virus respiratorios en primavera: suben consultas e internaciones en la población infantil

Martes de marchas en Rosario. Una de las columnas de manifestantes se dirige a la plaza San Martín.

Marchas y ollas populares bajo el lema "Trabajo sí, hambre no"

