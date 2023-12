Olor nauseabundo en Rosario: critican la falta de un sistema de monitoreo de calidad de aire

"Hoy las respuestas oficiales no existen", lamentó el secretario de Política Ambiental de la UNR, Matías De Bueno, quien expresó su preocupación por la situación de Rosario

Mal olor. Toda la zona cercana al río Paraná se vio invadida por un fuerte hedor. Todavía no se pudo establecer a qué se debe.

“Hoy, las respuestas oficiales no existen” , afirmó Matías De Bueno, abogado especialista en Derecho Ambiental y secretario del Área de Política Ambiental de la Universidad Nacional del Rosario. Lo dijo en referencia al olor nauseabundo, y por el momento de origen desconocido , que hace unos días se adueñó de la ciudad e incluso de otras localidades del Gran Rosario. El especialista expresó su preocupación porque "no funciona ningún sistema de monitoreo".

Asimismo, admitió su desazón por no poder brindar una explicación al fenómeno que disparó comentarios de todo tipo, primero en las redes sociales y luego en los medios de comunicación. “Me encantaría tener certezas. Estamos con la certeza de la incertidumbre”, bromeó el experto de la UNR, quien reveló que mantuvo conversaciones con integrantes de “diferentes organismos y diferentes investigadores, y al día de hoy no se puede decir concretamente a qué se debe este fenómeno. Es lamentable, porque hace tres días ninguna de las autoridades de aplicación pueda decir a qué se debe, todos dicen que están investigando".

"Se hablaba de un derrame de Celulosa en el río Paraná, y la empresa lo negó. Se mencionaba que había aumentado el caudal del río y que los efluentes cloacales no estaban saliendo o no estaban saliendo lo suficientemente rápido. Eso último también fue descartado por Aguas Santafesinas. La empresa dijo que no hay ningún tipo de posibilidad de que eso suceda, a pesar de que en muchas oportunidades hemos detectado caños arrojando material fecal al arroyo Ludueña. Se habló también de algún frigorífico y tampoco se pudo comprobar. También dicen que sería algún vegetal que está en descomposición. Se puede hablar de que hay granos en descomposición”, agregó.