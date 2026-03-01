La Capital | San Lorenzo

San Lorenzo amplía su paseo comercial con la renovación de San Juan al 500

La intervención incluye veredas uniformes, rampas de acceso, bolardos en las esquinas y tareas de forestación. Las obras buscan revitalizar el entorno urbano, mejorar la accesibilidad y fortalecer el comercio local

1 de marzo 2026 · 06:25hs
El intendente Leonardo Raimundo recorrió el nuevo tramo del paseo comercial de San Lorenzo.

Con un programa de ejecución permanente, la Municipalidad de San Lorenzo amplía su Centro Comercial a Cielo Abierto, que está a punto de sumar una nuevo tramo en San Juan al 500, entre la avenida San Martín y San Carlos.

Las obras, que se se encuentran en su etapa final, incluye veredas uniformes, rampas de acceso, bolardos en las esquinas y tareas de forestación como la extracción de árboles decrépitos y la plantación de nuevos ejemplares con sus respectivos alcorques.

El intendente Leonardo Raimundo recorrió la cuadra y destacó la importancia de la intervención: “Esta es una cuadra con un desarrollo comercial importante que ha crecido mucho, y habíamos asumido un compromiso con los vecinos. Por eso seguimos trabajando, como lo hemos hecho en diferentes sectores de la ciudad, con veredas uniformes, rampas para personas con movilidad reducida y todo el mobiliario de un centro comercial renovado en una ciudad moderna”.

La intervención produce una transformación total del entorno urbano, tal como sucedió con San Martín entre Luis Borghi y Ledesma; así como en Riccheri, Doctor Ghio, Belgrano y Urquiza desde la avenida hasta General López y también sobre Gurel entre San Martín y Estado de Israel, en barrio Bouchard.

El plan, diseñado y ejecutado por la Municipalidad, busca fortalecer el sector comercial con la construcción de un paseo urbano moderno y confortable que invite a los vecinos de la región a comprar en la ciudad.

El programa de infraestructura se complementa con la realización periódica de actividades artísticas y comerciales que convocan a miles de vecinos de toda la región.

