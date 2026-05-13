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El Concejo y la Cámara de Taxis trabajan en un proyecto innovador: se vienen los autos eléctricos

Aseguran que representaría un ahorro superior a los 12 millones de pesos al año. El Vehículo se carga como un celular y no requiere mantenimiento. Los detalles

Matías Petisce

Por Matías Petisce

13 de mayo 2026 · 06:10hs
El auto eléctrico viene a revolucionar el sistema de taxis y remises de Rosario.

El auto eléctrico viene a revolucionar el sistema de taxis y remises de Rosario.

El Concejo y la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) trabajan en la incorporación de vehículos eléctricos "puros" a la flota de unidades que circulan por la ciudad. Según destacaron desde el sector, esta innovación representaría un ahorro de entre 12 y 13 millones de pesos anuales, ya que no requieren combustible, cambios de aceite, filtro, correa de distribución ni caja de velocidades. Es, incluso, más económico que el GNC, ya que se carga como un celular en tan sólo seis horas y con un costo estimado en 10 mil pesos diarios.

En declaraciones a La Capital, el titular de Catiltar, José Iantosca, comentó que encabezó las gestiones por medio de la concesionaria Neostar, que comercializa estos vehículos chinos, ya sea en sus versiones híbrido y eléctrico "puro", a través de un convenio acordado con el banco Coinag para la financiación de un crédito a tasa subsidiada.

Un cambio innovador

Los titulares de taxis presentaron el proyecto en el Concejo Municipal la semana pasada ante la concejal radical Anahí Schibelbein, con quien ya venían trabajando en conjunto para incorporar estos vehículos a partir de la modificación de la ordenanza Nº 2649 y así poder buscar otra solución para sacar al sistema de la crisis que atraviesa a partir de la baja rentabilidad y la competencia que enfrentan con las aplicaciones.

Este jueves, a las 9.30, la Dirección de Fiscalización del Transporte (DFT) del municipio evaluará uno de los prototipos para obtener datos técnicos de acuerdo a las características de estos vehículos y ver la factibilidad de autorizar la incorporación de estos vehículos al sistema público de taxis.

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La idea es que el proyecto ingrese directamente el próximo lunes a la comisión de Servicios Públicos para su posterior tratamiento, mientras que no habrá demasiadas objeciones al respecto a la hora de aprobarlo en la cesión correspondiente del jueves 21 de mayo, a partir del consenso entre algunos bloques.

byd yuan pro

Se trata de los modelos BYD Dolphin Mini y BYD Yuan PRO, que además posee versiones compatibles en cuanto a la autonomía y tamaño con los modelos Peugeot 208, Toyota Yaris y Volkswagen Polo. Tiene un costo que ronda entre los 23,5 y 29,5 mil dólares, de acuerdo a la versión y prestaciones.

Iantosca aseguró que lo que necesita el sistema es el "eléctrico puro", que tiene una autonomía de 383 kilómetros y puede alcanzar (pese a que no lo necesitaría en la ciudad) 130 kilómetros por hora. "El híbrido pasa automáticamente a nafta cuando se consume la batería, pero no es lo que necesitamos para la rentabilidad del taxi", aseguró Iantosca.

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"Daríamos un paso tremendo y sustentable, sin ruidos ni combustión. Es una bomba para nosotros", destacó el taxista para garantizar que cada propietario se ahorraría entre 12 y 13 millones de pesos a razón de 200 kilómetros por día, que es el promedio de circulación de una unidad cuando presta un servicio diario en Rosario.

Se carga como un celular

Explicó que "la gran diferencia de estos eléctricos puros es que no tienen correa distribución, caja de cambios ni aceite motor. Sólo se carga de manera doméstica entre 6 u 8 horas, como un celular, y tiene 386 kilómetros de autonomía".

En ese marco, estipuló que "el costo de carga ronda los 10 mil pesos diarios, de modo que es muy económico, a diferencia de los treinta y pico mil pesos que saldría el GNC y los 60 mil pesos en nafta".

Según trascendió, la empresa se instaló en Brasil donde lleva adelante el ensamblado de autopartes, mientras que también tiene presencia de mercado en Tortuguitas, donde instaló su planta para servicio posventa y repuestos.

dolphin mini

"Lo fabuloso de todo esto es que no hay que importar repuestos. Y como los chinos no quieren quedar mal, si se te rompe el auto y no pueden resolver el inconveniente, a las 24 horas te reponen el vehículo a nuevo", aseguró.

A su turno, la concejala Schibelbein confirmó que ya participó de reuniones con el área de Fiscalización, ubicado en Ovidio Lagos 1679, dependiente de Control Urbano y el Ente de la Movilidad para avanzar en la incorporación de estos vehículos eléctricos en la ordenanza dictada en la década del 80.

"En los próximos días vamos a presentar la modificación de la ordenanza, pero hay varias cuestiones que están relacionadas al cuidado del ambiente y el ahorro que implicaría para el sector taxista por el análisis de costos que ellos hicieron. Debido a la crisis, esta modificación le daría mayor competitividad al sistema", confirmó.

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